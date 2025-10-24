Rat u Ukrajini je odnio stotine tisuća života, a uništio još više. Kao i u svakom sukobu netko obiteljima i poznanicima mora priopćiti najgoru vijest, a ta zadaća pripada bojniku Serhiju Laziuku, piše Telegraph.

Ponekad ih bude dvije, ili čak tri dnevno. Kolege kažu da ima najgori posao u vojsci. Rijetko dobiva slobodno vrijeme jer ga kolege nerado zamjenjuju. Bojnik Laziuk uvijek prenosi svoje loše vijesti licem u lice.

- Najteže je kada ljudi još imaju nade. Misle da je možda došlo do pogreške - rekao je za Telegraph.

Zlokobna jedinica

Radi za Teritorijalni centar za novačenje i socijalnu potporu (TCR) koji širi strah i trepet po ukrajinskim ulicama, a društvene mreže su preplavile snimke nasilnih mobilizacija po trgovima, ulicama i tramvajima u kojima ljudi u uniformama nasilno trpaju Ukrajince u kombije i odvode ih u polja smrti na istoku.

Kada je Ukrajina posljednji put ažurirala svoje podatke o žrtvama u veljači ove godine, predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da je ubijeno više od 46.000 ukrajinskih vojnika. Neovisni zapadni analitičari vjeruju da je brojka mnogo veća.

Ponekad su partneri i roditelji već spremni jer su im vijest o smrti njihovih najmilijih javili vojnici s fronte. "Te su obavijesti najlakše", tvrdi Laziuk. Svaki slučaj, kaže, je drugačiji. Neki ostaju mirni, drugi plaču, a neki se slome.

Nije neuobičajeno da zove Hitnu pomoć kako bi pomogla. U početku je izlazio na teren s bolničarom koji nije uvijek bio potreban, ali mu je to dalo osjećaj sigurnosti.