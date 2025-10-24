Obavijesti

News

Komentari 0
JAVLJA DA SU POGINULI

Kuca na vrata i donosi najgore vijesti. Ovaj Ukrajinac ima jedan od najtežih poslova

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Kuca na vrata i donosi najgore vijesti. Ovaj Ukrajinac ima jedan od najtežih poslova
Foto: Ukrajinski mediji

Ponekad su partneri i roditelji već spremni jer su im vijest o smrti njihovih najmilijih javili vojnici s fronte. "Te su obavijesti najlakše", tvrdi Laziuk. Svaki slučaj, kaže, je drugačiji. Neki ostaju mirni, drugi plaču, a neki se slome

Rat u Ukrajini je odnio stotine tisuća života, a uništio još više. Kao i u svakom sukobu netko obiteljima i poznanicima mora priopćiti najgoru vijest, a ta zadaća pripada bojniku Serhiju Laziuku, piše Telegraph.

Ponekad ih bude dvije, ili čak tri dnevno. Kolege kažu da ima najgori posao u vojsci. Rijetko dobiva slobodno vrijeme jer ga kolege nerado zamjenjuju. Bojnik Laziuk uvijek prenosi svoje loše vijesti licem u lice. 

 - Najteže je kada ljudi još imaju nade. Misle da je možda došlo do pogreške - rekao je za Telegraph. 

Zlokobna jedinica

Radi za Teritorijalni centar za novačenje i socijalnu potporu (TCR) koji širi strah i trepet po ukrajinskim ulicama, a društvene mreže su preplavile snimke nasilnih mobilizacija po trgovima, ulicama i tramvajima u kojima ljudi u uniformama nasilno trpaju Ukrajince u kombije i odvode ih u polja smrti na istoku.

KUČERIV JAR Došli im s leđa: Ukrajinci se spustili padobranima i zarobili Ruse. Nisu znali što ih je snašlo
Došli im s leđa: Ukrajinci se spustili padobranima i zarobili Ruse. Nisu znali što ih je snašlo

Kada je Ukrajina posljednji put ažurirala svoje podatke o žrtvama u veljači ove godine, predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da je ubijeno više od 46.000 ukrajinskih vojnika. Neovisni zapadni analitičari vjeruju da je brojka mnogo veća.

Ponekad su partneri i roditelji već spremni jer su im vijest o smrti njihovih najmilijih javili vojnici s fronte. "Te su obavijesti najlakše", tvrdi Laziuk. Svaki slučaj, kaže, je drugačiji. Neki ostaju mirni, drugi plaču, a neki se slome.

Nije neuobičajeno da zove Hitnu pomoć kako bi pomogla. U početku je izlazio na teren s bolničarom koji nije uvijek bio potreban, ali mu je to dalo osjećaj sigurnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Orban: Radimo na zaobilaženju sankcija SAD-a ruskim tvrtkama
BEZ DETALJA

Orban: Radimo na zaobilaženju sankcija SAD-a ruskim tvrtkama

Mađarska radi na pronalaženju načina za zaobilaženje američkih sankcija ruskim naftnim tvrtkama, rekao je u petak premijer Viktor Orban ne navodeći detalje, bez naznaka da će se na sankcije oglušiti
Dron je uletio u stan: Petero ozlijeđenih u blizini Moskve
MEĐU RANJENIMA I DIJETE

Dron je uletio u stan: Petero ozlijeđenih u blizini Moskve

Jedinice ruske protuzračne obrane su preko noći presrele i uništile 111 ukrajinski dron nad ruskim regijama
Došli im s leđa: Ukrajinci se spustili padobranima i zarobili Ruse. Nisu znali što ih je snašlo
KUČERIV JAR

Došli im s leđa: Ukrajinci se spustili padobranima i zarobili Ruse. Nisu znali što ih je snašlo

Operaciju su izveli vojnici 132. zasebnog izvidničkog bataljuna Zračno-desantnih snaga na doborpilljskom pravcu. Nakon kratkog izviđanja i niza preciznih udara, ukrajinske trupe probile su rusku obranu i preuzele kontrolu nad naseljem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025