KUČERIV JAR

Došli im s leđa: Ukrajinci se spustili padobranima i zarobili Ruse. Nisu znali što ih je snašlo

Filip Sulimanec
Operaciju su izveli vojnici 132. zasebnog izvidničkog bataljuna Zračno-desantnih snaga na doborpilljskom pravcu. Nakon kratkog izviđanja i niza preciznih udara, ukrajinske trupe probile su rusku obranu i preuzele kontrolu nad naseljem

Zračno-desantne snage Ukrajine oslobodile su selo Kučeriv Jar u Donjeckoj oblasti, zarobivši više od 50 ruskih vojnika i spasivši civile koje su držale okupacijske snage, izvještava Militarnyi.

Oslobođenje Kučeriv Jara predstavlja još jedan lokalni uspjeh ukrajinskih snaga na Donjeckom bojištu, gdje su se posljednjih tjedana intenzivirale borbe u smjeru Pokrovska i Dobropillje. Ukrajinske trupe provode ofenzivne operacije s ciljem oslobađanja okupiranih naselja i narušavanja ruskih obrambenih linija.

Operaciju su izveli vojnici 132. zasebnog izvidničkog bataljuna Zračno-desantnih snaga na doborpilljskom pravcu. Nakon kratkog izviđanja i niza preciznih udara, ukrajinske trupe probile su rusku obranu i preuzele kontrolu nad naseljem.

Više od 50 ruskih vojnika je zarobljeno, dok su ostali poginuli pokušavajući pobjeći. Zarobljenici su predani nadležnim tijelima. Tijekom čišćenja područja, ukrajinske trupe otkrile su civile koje su ruske snage držale u podrumima. Zarobljeni civili evakuirani su i pružena im je pomoć.

Prema riječima lokalnih stanovnika, ruskim je vojnicima prije povlačenja navodno naređeno “da ne uzimaju civile žive” — tvrdnja koju je potvrdila presretnuta komunikacija objavljena od strane Sigurnosne službe Ukrajine.

Sektor Dobropillje jedno je od najžešće osporavanih bojišta od kolovoza 2025., kada su ruske snage napredovale oko 15 kilometara, ugrozivši opskrbne rute prema Pokrovsku i Kostjantinivki.

Ukrajinske elitne postrojbe potom su uzvratile, razdijelivši ruski izbočeni položaj na više džepova otpora. Rusija je koncentrirala gotovo 100.000 vojnika u tom području, dok su ukrajinski protunapadi oslobodili niz naselja i poremetili ruske pokušaje da prošire svoje uporište.

