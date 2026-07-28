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Kućica puna droge: Kod Nizozemca i Britanca pronašli kokain, ketamin, MDMA, hašiš

Piše Ivan Hruškovec,
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Kućica puna droge: Kod Nizozemca i Britanca pronašli kokain, ketamin, MDMA, hašiš
Foto: PU zadarska
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Policajci su u nedjelju popodne na parkingu u Tisnom uočili osobno vozilo daruvarskih tablica u kojem su se nalazile dvije muške osobe sumnjivog ponašanja i kod kojih su pronašli gomilu droge

Šibenski policajci proveli su istragu nad 36-godišnjim Nizozemcem i 38-godišnjim državljaninom Velike Britanije osumnjičenima za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.  Policajci su u nedjelju popodne na parkingu u Tisnom uočili osobno vozilo daruvarskih tablica u kojem su se nalazile dvije muške osobe sumnjivog ponašanja. Prilikom postupanja, kod muškarca koji je sjedio na suvozačevom mjestu, odnosno 36-godišnjaka, pronađeno je šest komada tableta MDMA, dva pvc smotuljka ispunjena drogom kokain ukupne bruto težine 1,2 grama i jedan pvc smotuljak ispunjen drogom ketamin bruto težine 0,6 grama.

Obojica muškaraca uhićena su i dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Policijski službenici su operativnim radom došli do saznanja da osumnjičeni muškarci borave u mobilnoj kućici na području Pirovca te je jučer, 27. srpnja, u sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku obavljena pretraga iste, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:
 

  • dvanaest pvc vrećica ispunjenih drogom kokain ukupne bruto težine 6 grama,
  • četiri pvc vrećice ispunjene drogom ketamin ukupne bruto težine 15,8 grama,
  • tri pvc vrećice s ukupno 80 komada tableta MDMA,
  • jedan 1 pvc smotuljak ispunjen drogom MDMA u kristalima bruto težine 2,8 grama,
  • dva pvc smotuljka ispunjena drogom hašiš ukupne bruto težine 1,2 grama,
  • jedna digitalna vaga za precizno mjerenje te veći novčani iznos.

Pretragom automobila kojim se koriste osumnjičeni nisu pronađeni predmeti kaznenog djela ili prekršaja.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarci predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
 

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