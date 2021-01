- Kuća je za rušenje. Zidovi su jako popucali, statika je potpuno narušena. Jučer su kuću obišli statičari i procijenili da je kuća neupotrebljiva, crvena naljepnica je tu - govori Stjepan Fumić (50), vlasnik kuće u zaseoku Orečić u Desnim Štefankima kod Lasinje koju je razorni potres u Petrinji jako oštetio.

Do sada je od posljedica potresa u Karlovačkoj županiji prijavljena šteta na 325 objekta.

Grad Karlovac je zaprimio 271 prijavu za štetu, bez državne i županijske imovine. Općina Draganić zaprimila je pet prijava za štetu na objektima i tri za štetu na crkvama, u općini Vojnić statičari su pregledali 12 kuća, dok je u općini Lasinja predano 34 zahtjeva za prijavu štete.

Inače je u potresu, osim Karlovca, najteže pogođena Lasinja koja je najbliža epicentru potresa.

- Srećom da u vrijeme potresa u kući nije borilo nikoga. Inače sa suprugom živim u Njemačkoj gdje ona radi, a u kući su živjele kćeri. Jedna studira, a druga ima svoju obitelj i prije mjesec dana je dobila treće dijete. Tada sam ih molio da se presele u drugu kuću u Pisarovini koju sam gradio tijekom rata, dok sam bio u izbjeglištvu. Srećom pa se nisu za vrijeme potresa bio u ovoj kući. Djeca su uplašena, no najvažnije je da su svi dobro - govori nam Stjepan.

Kuću je izgradio 80-ih godina, oštećena je u ratu, bila je zapaljena, nije imala krova i urušili su se zidovi, Sanirali su je tijekom obnove.

- Otac Mijo je izgradio ovu kuću, u ratu su ga ubili kao prvu civilnu žrtvu. Pucali su mu u leđa. Ovo je bilo okupirano područje, kuća je gorila, godinama je bila bez krova što je također utjecalo na njenu stabilnost, ali moram reći i da je građena bez betonskog ojačanja na uglovima. Na kući su obnavljani zidovi i krov, no ne daj Bože više takve obnove od temelja bez željeza i armature i ičega, a takvih ima i u susjedstvu. Preživjeli smo zlo, ali ovo je još veće zlo. Imam osjećaj da je sada svima teže nego li u ratu jer smo znali protiv koga se borimo. Sad to ne znamo - govori Stjepan.

Dodaje i to da će kuću sigurno srušiti kako nitko ne bi stradao te da će izgraditi drvenu jer smatra da je ona sigurnija. Kaže i to da ne želi da to netko drugi radi jer više drugima ne vjeruje, radit će sve sam. Ako dobije pomoć prihvatiti će je, a ako ne svjestan je da ima onih kojima je potrebnija.

U razgovoru Stjepan se zahvalio i vatrogascima koji su bili u mjestu odmah nakon potresa i pomagali ljudima. U Lasinji su uglavnom oštećeni krovovi i dimnjaci što su vatrogasci već sanirali.

U potresu je jače oštećena i kuća Stjepanove susjede Ruže Pavek (74).

Osim crjepova koji su se rasuli s krova za vrijeme potresa, popucao je i zid garaže te uglovi prizemlja. Statičari su procijenili da je dio prizemlja i kat kuće neupotrebljiv, da treba hitna intervencija i označili je žutom naljepnicom.

- Mama je u trenutku potresa bila u dvorištu. Iznosila je televizor koji se razbio dan ranije u prvom slabijem potresu. Sve se treslo, s krova su padali crjepovi, .na kući su popucali uglovi, u garaži se odvojio zid - vidi se kroz njega. Razbio joj se i drugi televizor. Strašno... Srećom, mama nije ozlijeđena i dobro je. Vatrogasci su joj dio krova već popravili. Kuća je sada poluupotrebljiv. Ona živi sama i odmah sam je preselila u kućicu kraj mene. Još je u šoku. Samo najnužnije stvari smo uzeli iz kuće i sad čekamo što dalje - govori Blaženka Topolnjak, Ružina kćer koja nam je pokazala razmjere štete na kući.