Kuću u Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Bila mu je policija, evo što su utvrdili...

Policija je intervenirala u Podvinju kraj Slavonskog Broda nakon što su vlasnici jedne kuće blagdanskim lampicama istaknuli natpis i simbole koji se povezuju s ustaškim pokličem „Za dom spremni“.

Riječ je o kući koju su vlasnici tijekom blagdana okitili lampicama uz natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su istaknuta velika slova ZDS, čime se, prema svemu sudeći, aludira na poklič „Za dom spremni“. Lampicama su oblikovali i grb s prvim bijelim poljem.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Izašli smo na dojavu građana, te tom prilikom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela i prekršaja - rekli su nam iz policije.