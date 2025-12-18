Obavijesti

Kuću u Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Bila mu je policija, evo što su utvrdili...

Kuću u Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Bila mu je policija, evo što su utvrdili...
Foto: Ivica Galovic/pixsell

Policija nam je potvrdila da je izašla na teren u Podvinje, nakon što se fotografija proširila društvenim mrežama...

Policija je intervenirala u Podvinju kraj Slavonskog Broda nakon što su vlasnici jedne kuće blagdanskim lampicama istaknuli natpis i simbole koji se povezuju s ustaškim pokličem „Za dom spremni“.

Foto: Ivica Galovic/Pixsell

Riječ je o kući koju su vlasnici tijekom blagdana okitili lampicama uz natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su istaknuta velika slova ZDS, čime se, prema svemu sudeći, aludira na poklič „Za dom spremni“. Lampicama su oblikovali i grb s prvim bijelim poljem.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
- Izašli smo na dojavu građana, te tom prilikom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela i prekršaja - rekli su nam iz policije. 

