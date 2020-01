Kuću u Markuševcu Kujundžići su jeftino kupili sami od sebe

Kad je kuća kupljena 2010. nekretnine su bile na dnu dna, ništa se nije moglo prodati i cijene su bile takve, objasnio je ministar zdravstva Milan Kujundžić kako je tako jeftino platio stan u novoj zgradi na Markuševcu gdje i danas živi sa suprugom.

Objasnio je i da je digao digao kredit od 100.000 eura da bi je kupio sa suprugom, a kasnije je taj kredit s kamatom od 6,4 posto zamijenio jeftinijim od 2,99 posto.

Ispada da je ministar zaista uhvatio dobru priliku u Zagrebu. Činjenica je da su zgrade u kojima su stanovi zabačene u udaljenom kvartu, ali ono što ministar nije spomenuo je činjenica da su nekretninu u biti kupili sami od sebe. Inače, Kujundžićevi u Markuševcu imaju troetažni, peterosobni stanu površine 132 kvadrata s dvojnom garažom, vrtom od 178 kvadrata te dvije terase u prizemlju i potkrovlju. U biti je to pola manje stambene zgrade.

Pored njihove zgrade je još jedna veoma slična. Obije je izgradila tvrtka Zidni vrt koji je sada ugašena. Vlasnica i direktorica tvrtke je bila Tatjana Kujundžić. Zgrada je rađena u partnerstvu s obitelji Mrkša koji su i danas susjedi i imaju ukupno tri nekretnine u te dvije zgrade, odnosno tri stana svaki skoro identičan ovom kojeg imaju Kujundžićevi. Tatjana je tako kao direktorica tvrtke prodala Tatjani i Milanu Kujundžiću stan kao fizičkim osobama.

Ako uzmemo u obzir površinu od skoro 132 četvorna metra stana ispada da su ministar i supruga kupili od njene tvrtke stan po cijeni nešto višoj od 763 eura za četvorni metara. Tada je to bila novogradnja.

- Tržište tada jeste bilo očajno, nekretnine su se slabo prodavale, ali ipak cijene nisu bile toliko niske. Za tu lokaciju u to vrijeme s obzirom na novogradnju, realnija je cijena od oko 1000 do 1100 eura po kvadratu. Nije to nikada vrijedilo dvostruko više, ali niti ova cijena koja je plaćena nije baš realna – kaže nam stručnjak za nekretnine koji se godinama bavi prodajom u Zagrebu.

O gradnju tih zgrada se već pisalo 2008. godine kada je kolega iz bolnice prozvao Kujundžića za sukob interesa jer mu supruga gradi sa suprugom Nevena Mrkše koji je bio zastupnik Olympusa, a KB Dubrava je kupovala opremu od Olympusa. Kujundžić je tada sve opovrgnuo, a iako je slučaj prijavljen USKOK-u oni očito nisu našli ništa sporno jer nikakav postupak protiv Kujundžića nije proveden. Tada nije postojalo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje bi sve ispitalo, pa je priča tu i stala.

Kupoprodajna cijena je važna iz dva razloga. Prvi je da kupac treba platiti pet posto poreza na promet nekretnina od plaćenog iznosa. Pa ako je cijena niža od tržišne, plati se i manje poreza ako Porezna uprava ništa ne provjerava. Drugo je što svaka tvrtka trebala prodati stanove po realnim cijenama jer direktor i vlasnik ne smiju oštetiti tvrtku čak iako je njihova. Naravno, Porezna uprava ima sve podatke, ali njih ne dostavljaju javnosti.

Nemoguće je saznati niti kako je tvrtka Zidni vrt poslovala nakon što su prodali stanove Kujundžićima i obitelji Mrkša. Nisu ispunili svoju zakonsku obvezu i podnosili poslovna izvješća tri godine zaredom. Izvješće su podnijeli je 2014. godine i tada su imali zaista male prihode i rashode manje od 70.000 kuna. Trgovački sud je donio rješenje da tvrtku izbriše zbog nepoštivanja zakonskih odredbi o predaji izvješća.

Problem za ministra je i što je 2016. prijavio da ta nekretnina u Markuševcu vrijedi tek 900.000 kuna(120.000 eura). Rekao je da su ga tako savjetovali stručnjaci iako su banke pri dodjeli kredita procijenile kuću znatno više, otkrio je ranije portal Telegram.

Ministar Kujundžić je inače bio na sastanku s premijerom Andrejom Plenkovićem, ali da uopće nisu razgovarali o ostavici.

- Rekao je da mu lijepo objasnim, a ja sa ponovio ono što sam priopćio prethodnih dana - rekao je ministar.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ranije je rekao i da sada kuću u Markuševcu prodaje kako bi vratio dug za kuću koju su kupili na Ravnicama. Ili će prodati apartman na moru za pokriti taj dug.

- U međuvremenu su cijene rasle i sada stručnjaci spominju da bi ona mogla vrijediti 200.000-250.000 eura. No, gore na brdu, sumnjam. Ako mi netko nađe od vas kupca, ovi što spominju 300.000 eura, ja ću dati 10 posto provizije - poručio je dodavši da je banka tada napravila procjenu za davanje kredita.

Ministar je inače komentirao i suprugin kredit od dva posto kamata koje je dobila u PBZ-u. Rekao je da to nije nikakav povlašteni kredit nego da to imaju svi liječnici preko Hrvatske liječničke komore. U Hrvatskoj liječničkoj komori su potvrdili da imaju takav ugovor s PBZ-om i da liječnici mogu dobiti stambene kredite s kamatom već od dva posto. Međutim, to je i dalje povlašteni kredit jer ga nije dostupan u standardnim ponudama za građane.

- Takve kreditne linije su dostupne jer smo mi dugogodišnji partner s navedenom bankom. Uvjeti su takvi ove godine, a nadam se da će u budućnosti biti i povoljniji. Nema nikakvih subvencija od strane Komore ili banke, nego su povoljnije kamate dogovorene samo na osnovu partnerstva – rekao je Krešimir Luetić, predsjednik HLK.

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje u sukobu interesa Nataša Novaković dala je intervju za Meda servis. Komentirala je i konkretni slučaj, navela je da je dužnosnik dužan napisati vrijednost nekretnine u trenutku kada stupa na dužnost, ali i da je dužan navesti pozajmice u imovinskoj kartici iako se ne objavljuje ime osobe od koje je posudio ako je on fizička osoba. Najavila je i provjeru ministrove kartice zbog svega dosad objavljeno, a nije se složila s ministrom Goranom Grlićem Radmanom da se mediji bave imovinskim karticama umjesto praćenja presjedanja Hrvatske EU.

- Mislim da bi ministar trebao biti svjestan da je imovinska kartica osnovna dužnost dužnosnika, da je osnovni alat transparentnosti i prevencije korupcije. Mislim da je logično da mediji to prate, a mediji se trenutno bave osobom koja je na ministarskoj poziciji tako da to meni uopće nije čudno. Čudi me više izjava ministra – rekla je Novaković.