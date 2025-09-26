Kuda idu mrtve svinje: Kako DP zbog kuge crta metu Srbima, a od 'rata' profitira Radman

Poznata je izjava HDZ-ova ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana da su u Jugoslaviji Hrvati živjeli u “stanovitom ropstvu”. Čak i ako se za neke to može reći, to se svakako ne odnosi na njegovu obitelj. Rasplamsavanje afričke svinjske kuge u Slavoniji i Baranji ponovno je skrenulo pozornost i na to da upravo tvrtka u kojoj je suvlasnik od toga dobro zarađuje, a to bi bilo nemoguće da mu otac nije bio istaknuti komunistički direktor tvrtke na rubu Zagreba koja je nekad bila poznata po nesnosnom smradu, a zadnjih desetljeća je prava zlatna koka obitelji. Riječ je o Agroproteinki, jedinoj tvrtki koja ima velike kapacitete i pogone za zbrinjavanje strvina životinja, ali i drugih nusproizvoda i biootpada. Danas su to, nakon ulaganja, moderni pogoni u Sesvetskom Kraljevcu koji zapošljavaju oko 130 radnika i isplaćuju prosječnu plaću od gotovo 2000 eura. Ali svake godine i ministru i njegovu bratu i sestri od životinjskih strvina kapne po nekoliko stotina tisuća eura dividende.