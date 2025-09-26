Obavijesti

News

Komentari 12
Foto: Denis Kapetanović, Saša Miljević, Patrik Macek, Sanjin Strukić/PIXSELL
AGROPROTEINKA ZARAĐUJE PLUS+

Kuda idu mrtve svinje: Kako DP zbog kuge crta metu Srbima, a od 'rata' profitira Radman

Piše Ivan Pandžić,

NOVI EXPRESS Svinjska kuga opet je izbila, ali sad više desnica ne napada HDZ, nego ona vodi usmrćivanje. Ali jedno je isto - Agroproteinka zarađuje, a uskoro će zarađivati i još više...

Poznata je izjava HDZ-ova ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana da su u Jugoslaviji Hrvati živjeli u “stanovitom ropstvu”. Čak i ako se za neke to može reći, to se svakako ne odnosi na njegovu obitelj. Rasplamsavanje afričke svinjske kuge u Slavoniji i Baranji ponovno je skrenulo pozornost i na to da upravo tvrtka u kojoj je suvlasnik od toga dobro zarađuje, a to bi bilo nemoguće da mu otac nije bio istaknuti komunistički direktor tvrtke na rubu Zagreba koja je nekad bila poznata po nesnosnom smradu, a zadnjih desetljeća je prava zlatna koka obitelji. Riječ je o Agroproteinki, jedinoj tvrtki koja ima velike kapacitete i pogone za zbrinjavanje strvina životinja, ali i drugih nusproizvoda i biootpada. Danas su to, nakon ulaganja, moderni pogoni u Sesvetskom Kraljevcu koji zapošljavaju oko 130 radnika i isplaćuju prosječnu plaću od gotovo 2000 eura. Ali svake godine i ministru i njegovu bratu i sestri od životinjskih strvina kapne po nekoliko stotina tisuća eura dividende.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!
POGLEDAJTE PREOBRAZBU

FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.
Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'
BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025