Kuga pogodila zadarsku županiju, stočar slomljen: 'Dok sam se opraštao, ljubila me...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Kuga malih preživača harala Zadarskom županijom! Eutanazirano 66 ovaca i 6 koza na farmi. Veterinari u akciji, stočari u suzama. Hoće li se bolest zaustaviti

U Zadarskoj županiji potvrđen je novi slučaj kuge malih preživača, zbog čega su nadležne veterinarske službe morale hitno reagirati. Na jednom poljoprivrednom gospodarstvu provedena je eutanazija ukupno 66 ovaca i janjadi te šest koza, kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti, prenosi Dnevnik.hr.

Riječ je o nastavku zabrinjavajuće situacije koja traje već više od mjesec dana. Prvi slučaj ove zarazne bolesti zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a od tada se kuga pojavila na još nekoliko lokacija.

Prema službenim podacima, bolest je do sada potvrđena na pet poljoprivrednih gospodarstava, a ukupno je usmrćeno 148 grla stoke. Veterinarske službe i dalje su na terenu, a provode se stroge mjere nadzora i biosigurnosti.

Teške trenutke prolaze i sami stočari, koji svjedoče gubitku životinja koje su godinama uzgajali. Jedan od njih, Nikola Surla, emotivno je opisao oproštaj od svojih ovaca.

– Da ste vidjeli kako sam se prekjučer opraštao od jedne ovce koja me dočekivala i mazila… Ne možete imati snage gledati kako ih uništavaju – rekao je.

