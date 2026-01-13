Kuhinjskim nožem zarezao ženu i htio ubiti muškarca. Mladiću iz Splita odredili istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu donijelo rješenje o provođenju istrage protiv 24-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju i kazneno djelo tjelesne ozljede. Osumnjičeniku je određen istražni zatvor.

Postoji osnovana sumnja da je 8. siječnja 2026. u večernjim satima, na području Splitsko-dalmatinske županije, nakon verbalnog sukoba s bliskom ženskom osobom, iz ladice uzeo kuhinjski nož i zarezao je po ruci, pri čemu je zadobila tjelesnu ozljedu.

Kako navode iz DORH-a, kada je žena zbog boli počela vikati, u prostoriju je ušla druga muška osoba, također bliska osumnjičeniku. Sumnja se da je 24-godišnjak tada uzeo drugi kuhinjski nož i snažno zamahnuo prema muškarcu u predjelu glave, nanijevši mu tešku ozljedu, s namjerom da ga usmrti.

Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog te je okrivljeniku određen istražni zatvor.