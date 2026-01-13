Obavijesti

News

Komentari 0
DRAMA U SPLITU

Kuhinjskim nožem zarezao ženu i htio ubiti muškarca. Mladiću iz Splita odredili istražni zatvor

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Kuhinjskim nožem zarezao ženu i htio ubiti muškarca. Mladiću iz Splita odredili istražni zatvor
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Mladića (24) iz Splita sumnjiče za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju i kazneno djelo tjelesne ozljede

Admiral

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu donijelo rješenje o provođenju istrage protiv 24-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju i kazneno djelo tjelesne ozljede. Osumnjičeniku je određen istražni zatvor.

Postoji osnovana sumnja da je 8. siječnja 2026. u večernjim satima, na području Splitsko-dalmatinske županije, nakon verbalnog sukoba s bliskom ženskom osobom, iz ladice uzeo kuhinjski nož i zarezao je po ruci, pri čemu je zadobila tjelesnu ozljedu.

UBOJSTVO IMUĆNOG DUBROVČANINA Svjedočio prijatelj ubijenog: 'Čim sam saznao za taj ugovor, mislio sam da Tony više nije živ'
Svjedočio prijatelj ubijenog: 'Čim sam saznao za taj ugovor, mislio sam da Tony više nije živ'

Kako navode iz DORH-a, kada je žena zbog boli počela vikati, u prostoriju je ušla druga muška osoba, također bliska osumnjičeniku. Sumnja se da je 24-godišnjak tada uzeo drugi kuhinjski nož i snažno zamahnuo prema muškarcu u predjelu glave, nanijevši mu tešku ozljedu, s namjerom da ga usmrti.

Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog te je okrivljeniku određen istražni zatvor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara
NEVJEROJATNO

Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara

Sud im je izrekao kaznu od 30 dana uvjetnog zatvora. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
NEKRETNINA U CENTRU

Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto
OD LOS ANGELESA DO VARAŽDINA

DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto

Karijera joj je uzletjela, no 2018. godine je nestala. Sad je isplivalo da živi u selu kraj Varaždina, i ima problema sa Centrom za socijalnu skrb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026