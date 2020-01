Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a: Definirali smo rokove'

Predsjedništvo HDZ-a jučer je odredilo 15. ožujka kao datum unutarstranačkih izbora na kojima će se birati predsjednik stranke, zamjenik i četiri potpredsjednika.

- Definirali smo procedure i rokove - rekao je Gordan Jandroković nakon sastanka. Rekao je nije bilo govora o kandidaturama.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a rekao da vidi kako je "preko noći postao bogat", referirajući se na imovinu koju nije prijavio u imovinskoj kartici. Objasnio je da je 2008. firma njegove žene gradila nekoliko "zgradica" u Klari, a da je dio čestice pristupna cesta koja je u vlasništvu Grada Zagreba.

- To što uknjižba u gruntovnicu ide sporo, ja na to ne mogu utjecati. Bilo bi dobro da je to moje, ali nije - rekao je Kujundžić. Dodao je kako je na sjednici Predsjedništva bila riječ o izborima, ali ne i o njegovoj imovini.

- Na Pagu imam od 2002. jedan apartman koji je prijavljen u imovinsku karticu, ostali su spekulacija. Druga dva apartmana nisu moji, bilo bi dobro da jesu, ali nisu - rekao je Kujundžić i otišao.