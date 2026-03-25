Obavijesti

News

Komentari 6
STIŽE PROMJENA VREMENA

Grad Zagreb objavio upozorenje zbog nevremena! 'Službe su u pripravnosti. Budite oprezni...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Grad Zagreb objavio upozorenje zbog nevremena! 'Službe su u pripravnosti. Budite oprezni...'
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL, DHMZ, Canva

Molimo građane da se prije izlaska iz svojih domova te prije odluke o putovanju informiraju o stanju u prometu i gradu općenito, poručuju u objavi iz Grada Zagreba...

Grad Zagreb je na društvenim mrežama objavio upozorenje na moguće opasne vremenske prilike u Zagrebu noćas i sutra "Sukladno vremenskoj prognozi Državnoga hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), noćas i sutra u Zagrebu su mogući jak vjetar i obilne padaline. Stoga pozivamo građane na oprez i praćenje informacija od strane nadležnih službi, kako bi se izbjegle eventualne ozljede i štete na imovini zbog granja i predmeta nošenih vjetrom", poručuju iz grada Zagreba..

- Gradske službe u stanju su pripravnosti ukoliko bude potreba za intervencijama. Ako se ostvari ovakva prognoza DHMZ-a, vrlo je izgledno i zatvaranje Sljemenske ceste.  Molimo građane da se prije izlaska iz svojih domova te prije odluke o putovanju informiraju o stanju u prometu i gradu općenito - poručuju iz Zagreba...

Pred Hrvatskom je velika promjena vremena, temperature će drastično pasti, u pojedinim regijama bit će i obilnog snijega...- Nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije, osobito na kopnu. Pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu, lokalno i obilna oborina. U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, ponajprije u gorju i snijeg, u Gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar okretat će na jugozapadni, zatim na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj između 1 i 6, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 °C. Drugdje najniža većinom između 5 i 10, a najviša od 10 do 15 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 26. ožujka.

Foto: DHMZ

​Upozorenja su za četvrtak izdana za cijelu Hrvatsku, za više regija je na snazi crveno upozorenje, koje označava da je vrijeme izuzetno opasno!

Crveno upozorenje na snazi

Riječka regija je pod crvenim upozorenjem zbog jakih udara vjetra, na snazi su i upozorenja zbog kiše i grmljavinskih nevremena.

- Jako i olujno jugo i južni vjetar, ujutro u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, pod Velebitom mjestimice s orkanskim udarima. Najjači udari vjetra > 110. Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - poručuju iz DHMZ-a...

Crveni meteoalarm na snazi je i za gospićku regiju zbog snijega/poledice. Za ovu regiju su na snazi upozorenja i zbog kiše i jakog vjetra. Zagrebačka i karlovačka regija su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra, kiše i snijega/poledice. Splitska, dubrovačka i kninska regija su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra i grmljavinskih nevremena, osječka je 'u žutom' zbog grmljavinskih nevremena.

Meteoalarmi su na snazi i za cijelu obalnu Hrvatsku.

Velebitski kanal je pod crvenim upozorenjem zbog vjetra, cijela Dalmacija, Kvarner i Kvarnerić te zapadna obale Istre su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra.

A evo kakvo vrijeme nas čeka do kraja tjedna...

Foto: DHMZ

 - I dalje vjetrovito, na kopnu u petak i razmjerno hladno. U petak će u većini predjela prevladavati oblačno s kišom, uglavnom u unutrašnjosti i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača ponajprije u gorskim predjelima. U Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom. U subotu promjenjivo, na kopnu ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice kiša, još uglavnom u noći u Gorskoj Hrvatskoj snijeg. U nedjelju uglavnom suho te djelomice, na Jadranu pretežno sunčano. Puhat će jak, na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, osobito u petak i subotu. Na Jadranu jaka i olujna bura i sjeverni vjetar. U dane vikenda temperatura zraka u porastu - stoji u prognozi DHMZ-a za ostatak tjedna.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026