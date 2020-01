Kujundžić: Ostavka mi ne pada na pamet, radio sam časno

Ovdje pratite uživo prijenos presice Milana Kujundžića povodom napada na novinarku Slobodne Dalmacije:

12.17 - Ostavka mi ne pada na pamet!

12.16 - U zadnjih deset godina smo supruga i ja zaradili pet milijuna kuna, ja sam prije nego sam postao ministar zarađivao 50 posto više. Neka svatko bude ovako transparentan kao ja.

12.15 - Što se tiče kuće na Ravnicama, digli smo kredit od 100.000 eura, dio nam je posudio prijatelja, a 55.000 je sa moje štednje.

12.14 - Supruga i ja smo kuću u Markuševcu kupili kreditom od 100.00 eura. Što se tiče plaćanja poreza - porez ne određuje ugovor, nego porezna uprava. Porez je uredno plaćen.

12.12 - Zatražit ću pravnu zaštitu jer su u medijima korišteni pojmovi koji nisu istiniti. Moja supruga je uredno platila kredit koji je digla.

12.11 - Imovinsku karticu sam sam popunjavao, ako se dogodila greška to ću ispraviti, a u sadržajnom smislu po pitanju lokacije i kredita nema pogrešaka.

12.09 - Odgovarat ću na sva vaša pitanja, do unazad sedam koljena. Ovo doživljavma kao linč. Ali u politici treba biti spreman na takve stvari. Pohvaljujem novinare koji će istražiti mene i pozivam da me se detaljno istraži po svim osnovama. Ali istražite sve, ne samo javne osobe, što su imali, što su dobili u komunizmu, što privatizacijom...

12.08 - Presica je počela s kašnjenjem. Osuđujem incident u mom rodnom selu. Žao mi je što se to dogodilo. To nisu moji rođaci, to su radnici kod susjeda. Dogodilo se u vrijeme sjednice Vlade, nitko me nije ni zvao.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić osudio je incident koji se dogodio u četvrtak u Ivanbegovini, gdje su četvorica muškaraca napala novinarku Slobodne Dalmacije koja je htjela slikati Kujundžićevu kuću u njegovu rodnom mjestu, o čemu će u podne u Ministarstvu zdravstva održati konferenciju za novinare.

- Incident koji se dogodio apsolutno osuđujem. Pohvaljujem policiju u Imotskom koja je interventirala i koja će istražiti što se dogodilo - izjavio je u petak Kujundžić Hini.

Policija je uhitila četiri muškarca koji su u četvrtak oko 11 sati u Ivanbegovini kod Imotskog napali novinarku Slobodne Dalmacije Andreu Topić dok je bila na novinarskom zadatku istražujući rodnu kuću ministra zdravstva Milana Kujundžića.

Novinarka je rekla kako su napadači nekoga telefonski zvali, te joj potom rekli da će je pustiti jer im je tako rekao ministar Kujundžić.

- U vrijeme incidenta bio sam na sjednici Vlade, nitko me nije zvao i ni s kim nisam razgovarao - ustvrdio je Kujundžić.

Što se tiče kuće u Ivanbegovini, koju je novinarka istraživala jer po podacima iz imovinske kartice ima više kvadrata nego što je prijavljeno, Kujundžić kaže da je izgrađena prije dvadesetak godina, da ima 100 četvornih metara stambene površine i da u međuvremenu nije ni povećana ni smanjena.