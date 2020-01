Kupili kuću sami od sebe, a ne zna ispuniti imovinsku karticu

Ispada da je ministar zaista uhvatio dobru priliku u Zagrebu. Zgrade u kojima su stanovi su zabačene u udaljenom kvartu, ali ono što ministar nije spomenuo je činjenica da su nekretninu u biti kupili sami od sebe. Inače, Kujundžićevi u Markuševcu imaju troetažni, peterosobni stan površine 132 kvadrata s dvojnom garažom, vrtom od 178 kvadrata te dvije terase u prizemlju i potkrovlju.

Niska kamata

U biti je to pola manje stambene zgrade. Ako uzmemo u obzir površinu od gotovo 132 četvorna metra stana ispada da su ministar i supruga kupili od njezine tvrtke stan po cijeni nešto višoj od 763 eura za četvorni metar. Tad je to bila novogradnja.

- Tržište je tad bilo očajno, nekretnine su se slabo prodavale, ali ipak cijene nisu bile toliko niske. Za tu lokaciju u to vrijeme, s obzirom na novogradnju, realnija je cijena od oko 1000 do 1100 eura po kvadratu. Nije to nikad vrijedilo dvostruko više, ali ni ova cijena koja je plaćena nije baš realna - kaže nam stručnjak za nekretnine koji se godinama bavi prodajom u Zagrebu.

Kupoprodajna cijena je važna iz dva razloga. Prvi je da kupac treba platiti pet posto poreza na promet nekretnina od plaćenog iznosa. Pa ako je cijena niža od tržišne, plati se i manje poreza ako Porezna uprava ništa ne provjerava. Drugo je što je svaka tvrtka trebala prodati stanove po realnim cijenama jer direktor i vlasnik ne smiju oštetiti tvrtku čak iako je njihova.

Tvrtka je danas izbrisana jer nisu ispunili obvezu i tri godine podnijeli financijska izvješća. Naravno, Porezna uprava ima sve podatke, ali njih ne dostavljaju javnosti.

Podsjetimo, i Kujundžićev kolega Lovro Kuščević je bio pod lupom istražitelja jer je iz svoje tvrtke sam sebi prodao poslovni prostor, a zatim ga preprodao po višoj cijeni dok je tvrtka ostala dužna i otišla u stečaj.

Ne zna ispuniti karticu

Problem za ministra je i što je 2016. prijavio da ta nekretnina u Markuševcu vrijedi tek 900.000 kuna (120.000 eura). Rekao je da su ga tako savjetovali stručnjaci, iako su banke pri dodjeli kredita procijenile kuću i do tri puta više, otkrio je ranije portal Telegram.

Kujundžiću su se problemi s imovinom otvorili nakon što je supruga kupila drugu kuću za 1,46 milijuna kuna. Tvrdi da su novac skupili kreditom banke, iz ušteđevine i pozajmicom. Ali ni pozajmicu ni tu ušteđevinu nije unio u imovinsku karticu, što mu je zakonska obveza. Kredit mu je supruga dobila s kamatom od dva posto, a ministar je objasnio da to nije povlašteni kredit jer takve uvjete imaju u Privrednoj banci liječnici članovi Liječničke komore. Iz Komore su nam potvrdili tu informaciju pa je tako razjašnjena ta misterija, ali kredit jest povlašten jer na njega imaju pravo samo članovi komore.

Ministar je pokušao ispraviti pogreške u imovinskoj kartici, ali opet nije uspio.

- Moram se ispričati, drugi put ću uzeti profesionalca, ovo je malo nejasno, nisam vješt u tome - poručio je jučer ministar.

Bio je i na razgovoru s premijerom Andrejom Plenkovićem. Kaže da mu je sve objasnio, a nije se spominjala ostavka.

- Ako bi se utvrdilo da bilo što od ovoga što sam rekao nije točno, ja bih isti tren, ne dao ostavku, nego umro od srama - rekao je Kujundžić.

Novinarima je prije toga objašnjavao da su on i supruga u deset godina zajedno zaradili pet milijuna kuna plaća, da ima ušteđevinu, te je ranije kredite refinancirao, ali da nema ništa sporno s njegovom imovinom.

Rekao je i da prodaje kuću u Markuševcu.

Ministar koji je upadao u gafove i afere od početka

1. Ministar je obećao reforme u zdravstvu od kojih nismo vidjeli ništa. Iz proračuna se i dalje saniraju dugovi zdravstva, a Kujundžić je takvim načinom rada naživcirao i kolegu ministra financija Zdravka Marića jer ništa nije uštedio.

2. Kako će voditi ozbiljne reforme ako mu treba konzultant i za ispunjavanje imovinske kartice. Naveo je premalu vrijednost kuće, nije naveo pozajmicu od 300.000 kuna, a ‘zaboravio’ je i ušteđevinu od 415.000 kuna.

3. Kako nije bilo Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, nikad nije ispitan slučaj da je njegova supruga zgrade u Markuševcu gradila sa suprugom predstavnika tvrtke Olympus. Sve je ostalo na optužbama kolega da postoji sukob interesa, ali ni Uskok nije pokrenuo postupak.

4. Kujundžićevi su svoj stan u Markuševcu kupili od tvrtke supruge - 131 kvadrat su platili tek 100.000 eura 2010., što je prilično niska cijena. Tvrtka je kasnije likvidirana. Banke su inače procijenile nekretninu znatno više.

5. Ministar još nije riješio niz nagomilanih problema u svojem resoru, od listi čekanja pa do skupih lijekova za djecu. Obećava i novu dječju bolnicu u Zagrebu, a pet mjeseci nije mogao odabrati ni tvrtku koja bi napravila studiju isplativosti, što je nulti korak.