Kukavica o sukobima u DP-u: Novih izbora sigurno neće biti, HDZ ima odgovor za sve opcije

Tužan sam zbog svega što se događa u DP-u jer samo zajedno možemo napraviti ono što smo obećali biračima, rekao je za N1 Ivica Kukavica, koji je jučer bio uz Penavi na pressici, govoreći o unutarstranačkim sukobima koji su se intenzivirali pred izbore u Domovinskom pokretu. Jučer je Penava rekao da strankom ne mogu upravljati marionete, a Mario Radić mu je odgovorio da je Penava taj koji želi upravljati marionetama.

- Svako slabljenje nas slabi poziciju DP-a i svega onoga što smo željeli napraviti - poručio je. Kaže kako je Penava bio korektan u komunikaciji sa splitsko-dalmatinskom podružnicom kada se radilo o raspodjeli mandata u vlasti te da se razgovaralo sa svma koji su imali ambicije kad se biralo državne tajnike. I on je s Penavom pričao o poziciji državnog tajnika u MORH-u, ali je odlučio ostati u Saboru.

- Neke stvari su i meni bile nove. Volim se zadržati na području koje pokrivam, sve znam s kime se pričalo. S nekim razgovorima nisam bio upoznat, a što se tiče istupa, smatram da to nije dobro. Bilo koji pretendent na bilo koje mjesto, postoji mjesto i vrijeme da se to prezentira. Ako je netko nezadovoljan radom predsjednika, treba otići u podržnicu, reći da predsjednik loše radi to i to, ‘želim se kandidirati i to promijeniti’. I u drugim strankama se obavljaju izbori i nisam vidio da je to ovako medijski eksponirano. Izuzetno cijenim Peternela ili Biloglava, smatram da svi pripadamo jednom tkivu. Zašto se ovo događa, zašto je to u medijskom prostoru, ja to s ove pozicije ne mogu reći -rekao je Kukavica.

Komentirao je i Penavine izjave o sudu časti.

- Penava je spomenuo statutarnu mjeru koja svim članovima DP-a nalaže način ponašanja. Evidentno je da se radi šteta stranci. Je li sada vrijeme spominjati sud časti, malo dvojim, ali razumijem ga. Dosta je osobnih napada na njega - rekao je Kukavica.

Kaže kako je i sam Penava govorio da je uspjeh i rezultat stranke zasluga svih, a neuspjeh njega.

- Penava je uz sve svoje vrline i nedostatke digao stranku od dva posto do toga da smo sada treća stranka. Penava sada, kako on promovira program, zasad ima moju podršku. Volio bih čuti i drugu stranu, da mi kažu koji su im konkretno planovi. Ako se bilo tko kandidira za predsjednika, treba jasno reći svoj program - poručio je.

Na pitanje je li ugrožena parlamentarna većina, Kukavica kaže da je siguran da HDZ ima odgovor na sve scenarije koji bi se mogli dogoditi u DP-u.

- Siguran sam da neće biti novih izbora. Hoće li DP biti dio te nove većine, to ne znam. Tek sada se zahuktavamo i počinjemo raditi. Svi scenariji su mogući, osim onoga da će biti novi parlmentarni izbori - rekao je.