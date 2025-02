Kulen ban: Uskok pokrenuo istragu protiv Miličevića zbog kobasica i kulena za prijatelja

Davor Miličević bio je HDZ-ov teškaš, čak 16 godina vodio je ogranak te stranke u Županji, bio je gradonačelnik tog grada tri mandata, a isto toliko je bio i saborski zastupnik. Obnašao je i važne funkcije u stranci, među ostalim bio je i predsjednik Visokog časnog suda HDZ-a. U četvrtak ujutro je na njegova vrata pokucala policija i po nalogu USKOK-a ga privela. Navodno sve zbog tone i pol kulena i kobasica koliko je kupio javnim novcem. Navodno je u tri godine tijekom kojih je bi gradonačelnik Županje na to potrošio 600 tisuća kuna, odnosno oko 80 tisuća eura.

- Možemo potvrditi da PU vukovarsko - srijemska u suradnji s Uskokom provodi kriminalističko istraživanje - kratko su nam rekli iz te policijske uprave. A u međuvremenu su se oglasili i priopćenjem u kojem navode da su u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta proveli kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv službene dužnosti „Nezakonito pogodovanje“ i protiv 71-godišnjaka zbog sumnje na poticanje na navedeno kazneno djelo.

- Sumnja se da je u razdoblju od lipnja 2013. do lipnja 2021. godine, 58-godišnjak, kao čelnik grada u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u dogovoru sa 71-godišnjakom, vlasnikom obrta, u postupcima javne nabave kontinuirano naručivao suhomesnate proizvode na teret gradskog proračuna kako bi osigurao uspješno poslovanje navedenog obrta. Obojica osumnjičenika su predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - navodi policija.

Neslužbeno doznajemo da je uz njega odveden i vlasnik mesnice AS, Ilija Jelović.

Uskok navodi da se osnovano sumnja da je prvookrivljeni Miličević kao gradonačelnik Grada Županje, u razdoblju od 10. lipnja 2013. do 3. lipnja 2021. u Županji, nezakonito pogodovao II. okr. i njegovom obrtu.

- Naime, I. okr. je po više ugovora o kreditu koje su kao korisnici tijekom navedenog razdoblja sklopili II. okr. i njegov obrt, za preuzete obveze povrata glavnice u ukupnim iznosima od 1.252.534,50 kuna i 413.034,86 eura, bilo kao sudužnik i mjenični dužnik ili kao jamac platac i založni dužnik, jamčio svojom imovinom. Međutim, I. okr. je na traženje II. okr., u cilju da mu osigura prihode u poslovanju obrta, a time i uredno ispunjenje kreditnih obveza za koje je jamčio, korištenjem postupaka jednostavne nabave od obrta u vlasništvu II. okr. kontinuirano osobno ili putem njemu podređenih osoba naručivao razne suhomesnate proizvode za potrebe reprezentacije te nalagao njihovo plaćanje na teret Grada Županje - navode.

Na taj način je mesnici u vlasništvu II. okr., na temelju tako naručenih i isporučenih raznih suhomesnatih proizvoda, po nalogu I. okr. izvršeno plaćanje ukupnog iznosa od najmanje 64.426,76 eura na teret proračuna Grada Županje.

Kako je pisao Telegram, po Županji se pričalo da je Miličević stvarni vlasnik te mesnice. Njegov brat je na sajmovima prodavao suhomesnate proizvode Mesnice AS, a neko vrijeme je tamo radila i Miličevićeva kćer Katarina. Na Facebooku je objavljivala i akcijske cijene iz mesnice.

Kao u reklami: ali to nije sve! U istoj mesnici se je vrijeme njegove vladavine Županjom i ogrankom stranke bio i stranački stožer. No 2020. godine Miličević gubi na unutarstranačkim izborima od sad bivšeg HDZ-ovca Damira Juzbašića, a iduće godine d njega gubi i na izborima za gradonačelnika. Upravo je Juzbašić prijavio sumnju u Miličevićeve malverzacije s gradskim novcem pa su istražitelji 2024. godine izuzeli i dokumentaciju vezanu uz spornu kupovinu. Kako doznajemo, zadnjih mjeseci su proveli i razgovore sa zaposlenicima Gradske uprave. Postavlja se i pitanje što je napravi s tolikom količinom kulena i kobasica, ili su oni zapravo fiktivno kupljeni. Miličević je nakon poraza na izborima zaposlen kao pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove Vukovarsko-srijemske županije. U četvrtak se nije pojavio na poslu, a njegovi kolege su za sve saznali iz medija.

Party za ekipu

Nije Miličević poznat samo po ljubavi prema suhomesnatim proizvodima. Krajem lipnja 2020. godine, u jeku pandemije, u jednoj lovačkoj kući kraj Županje je organizirao zabavu za 150 ljudi. Tvrdio je da je t obila privatna zabava, a ne u ime stranke. Podsjetimo, u lipnju te godine, na snazi su bile pandemijske mjere, samoizolacija, a od 1. srpnja su u upotrebu ušle i digitalne COVID potvrde. - Organizirao sam to kao čovjek. Činim to već deset godina, to je skup poslovnih ljudi. Znam na što ciljate. Na to da je jedan na tom skupu zaražen koronom. Pa što? U Županji ima i jedna osoba također zaražena koronom, a nije bila na tom skupu. Osim toga taj zaraženi, koji je bio na skupu u Lovačkoj kući, prije toga je imao feštu u povodu dana njegove općine - rekao je tad za Telegram. Na zabavi su bili i tadašnji ministri Zdravko Marić, Josip Aladrović i Mario Banožić, ali i Vladimir Šeks i Damir Dekanić. Dekanić je već 1. srpnja bio pozitivan na COVID-19, a iz Hrvatskih šuma je potvrđen da je tad koronavirus ušao u Hrvatske šume i on nije bio jedini zaraženi. Ministar Marić je tad rekao da je bio kratko i da nije znao da je netko zaražen.

- Budući da se radilo o skupu na kojem je boravio veći broj uzvanika, pridržavanju svih epidemioloških mjera sam pridao iznimnu pozornost. Na događanju sam boravio oko pola sata i izbjegavao sam veći socijalni kontakt i rukovanje te sam koristio dezinficijens po dolasku i odlasku - rekao je tad medijima Aladrović.

Suspendiran u stranci

Iz županijskog odbora HDZ-a su za 24sata potvrdili da su centrali u Zagreb poslali zahtjev da se Miličevića suspendira, odnosno da mu se članstvo stavi u mirovanje do okončanja sudskog postupka. Miličević je svojedobno bio predsjednik Visokog časnog suda HDZ-a, a u njegovom mandati iz te stranke su izbačeni Darko Milinović i požeško-slavonski župan Alojz Tomašević. A bio je i član Visokog časnog suda kad je izbačena Jadranka Kosor, koja je to komentirala i na X-u.

- E, da, sad se sjetih da je ovaj što je danas uhapšen a nabavio tonu i pol kulena i seka za sebe i jarane, bio član stranačkog tzv. Visokog časnog suda koji me 2013. izbacio iz stranke. Lipa sjećanja na ponosne i časne stranačke junake - napisala je.

Kad je Miličević izgubio na unutarstranačkim izborima, nije se predao, pa su Juzbašić, koji je dobio na izborima i još neki članovi, izašli iz stranke. Miličević se nije htio ni pojaviti na predaji gradske vlasti kad je izgubio na izborima.