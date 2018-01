Kung fu ovca: U okršaju ostala bez uha, ali se obranila od vuka

Hrabra. To je ime dobila bremenita ovca iz stada obitelji Ušljebrka iz Kaštela Žegarskog kraj Obrovca, nakon što se obranila od vuka. Bilo je to u prvim danima nove godine.

Stanko Ušljebrka (77) gonio je ovce u šumu na brdu. Tamo su bili vukovi, preplašeni od novogodišnjih vatrometa i petardi.

- Nisam ja njega ni vidio nego su se ovce razbježale. Viknuo sam i pojurio prema njima. Ovca se branila, a kad sam stigao vuk je već bio pobjegao, a ona je ležala sva krvava na tlu. Mislio sam da joj nema spasa. Zubima joj je otkinuo cijelo uho i pola glave, sve su joj se kosti vidjele i bila je sva krvava. Odnio sam je u štalu, namazao rane svinjskom mašću i posprejao sprejem za dezinfekciju rana. Zamotao sam ih i čekao. Bio sam siguran da neće preživjeti jer još nisam čuo da je ovca preživjela napad vuka. Obično žive još par dana, ali uvijek uginu. Ove mi je bilo posebno žao jer je nosila mlade - priča nam pastir Stanko.

On to najbolje zna jer su mu vukovi do sad zaklali šest ovaca. Kaže da ni Hrabra, iz njegovog stada od 36 ovaca, ne bi mogla pobijediti vuka da on nije bio u blizini i otjerao ga, ali da se hrabro borila do njegovog dolaska i preživjela. Bio je, kaže, oko 150 metara dalje pa je ovca morala pokazati i te kakvu srčanost da preživi.

- Tri dana nije jela ni pila. Četvrtog dana popila je malo vode i pojela malo brašna pomiješanog s vodom. Istog dana se ojanjila. Dobili smo dva mala janjeta, muško i žensko. Nakon toga malo po malo počela je normalnije jesti, ali i dojiti u isto vrijeme. Preživjela je, svaka joj čast! Njih troje nećemo ni prodati ni pojesti nego ćemo ih držati za kućne ljubimce - dodaje Stanko.

Napadi vukova su česti

- Napadi vukova u Žegaru su česti. Budu mirni neko vrijeme, a onda odjednom napadnu. Jučer su mi susjedu zaklali kozu. Vuk je zaštićen, ne smijemo ga dirati jer su kazne strašne. Dobijemo naknadu od države ako možemo dokazati da je napao vuk, ali je jeko mala, ne pokriva nam trošak i čeka se dvije godine na isplatu - kaže Stanko Ušljebrka.