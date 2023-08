Kupa u Karlovcu porasla je za četiri i pol metra, ali poplave neće biti: Narast će do 563 cm

Kupa u Karlovcu je u subotu od ponoći do 18 sati, porasla za skoro četiri i pol metra, a prema prognozama Hrvatskih voda do nedjelje ujutro će narasti do 563 centimetra, no ipak će ostati na razini pripremnog stanja obrane od poplave.

Unatoč naglom dolasku velikog vodenog vala, opasnosti od izlijevanja Kupe u Karlovcu nema jer je u četvrtak, prije poplava u Sloveniji, Kupa bila na svojim najnižim razinama - oko nule. U ponoć s petka na subotu bila je na samo 23 centimetra i onda se popela do 465 centimetara. Dakle, gotovo prazno korito moglo je primiti val iz Slovenije i Gorskog Kotara, te također i onaj iz rijeke Dobre.

Prema riječima voditelja karlovačke Ispostave Hrvatskih voda kiše se uzvodno od Karlovca očekuju i u subotu i u nedjelju, ali u manjem obujmu od ranijih prognoza, te se ne očekuje razina rijeke od sedam metara, pa time ni proglašavanje redovitih mjera obrane od poplave.

Rano u subotu hidrološke su činjenice ukazivale na mogućnost da Kupa u Karlovcu naraste do 740 centimetara, no ta je opasnost s novim meteorološkim stanjem otklonjena.

U slivu Mrežnice i Korane nema puno oborina, te one nisu visoke, pa se unatoč tome što je Kupa u jednom danu narasla za više od četiri metra, tu ogromnu količinu vode na putu nizvodno od Karlovca ne usporavaju ni Korana, ni Mrežnica, njene pritoke.

Upravo je istovremeni visoki vodostaj svih četiriju karlovačkih rijeka bio razlog poplavama u Karlovcu i Dugoj Resi u svibnju ove godine.