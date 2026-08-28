Kupač (50) teško ozlijeđen u naletu jedrilice kraj Pule

Pomorska policija u Pulli dobila je jučer oko 19 sati dojavu o naletu jedrilice na kupača u uvali Zonka. Po dolasku na mjesto događaja, policijski službenici su u moru zatekli ozlijeđenog 50-godišnjaka, a na jedrilici hrvatskih nacionalnih oznaka dvoje njemačkih državljana, 60-godišnjaka i 56-godišnjakinju.

Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila dok je muškarac plivao na stotinjak metara od obale, kada je na njega naletjela jedrilica kojom je upravljao 60-godišnjak.

Ozlijeđenog muškarca su policijski službenici preuzeli na službeno plovilo i prevezli na granični prijelaz Pula, gdje mu je pružena hitna medicinska pomoć, nakon čega je prevezen u pulsku bolnicu, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen te je zbog težine ozljeda zadržan na daljnjem liječenju.

Policijski službenici će u suradnji s Lučkom kapetanijom provesti kriminalističko istraživanje poradi sumnje u počinjenje kaznenog djela Ugrožavanje posebnih vrsta prometa.

