Kupcima mobitela i 'plejke' će vratiti novac nakon pobjede

Svima koji kupe PS4 konzolu u Instaru između 29. svibnja i 14. lipnja vratit ćemo novac, ako naši Vatreni osvoje Svjetsko prvenstvo u Rusiji!

Najava je izgledala kao utopija, a u tvrtki Instar najavljivali su povrat novca i onima koji u tom periodu kupe mobitel.

- Kad smo kupcima govorili da će dobiti novac natrag, samo su se nasmijali i komentirali: ‘Možeš misliti’. No sad to ne izgleda tako nerealno. I prijateljica koja je kupila mobitel nazvala me odmah nakon polufinalne pobjede protiv Engleza da pripremimo novac - rekla je Ivana, prodavačica u Instaru.

U ta dva tjedna promocije prodali su 800 raznih mobitela i 120 PlayStation 4 konzola za igranje.

- Dosta smo prodali i skupih mobitela, poput iPhonea X koji stoji 8.946 ili 9.367 kuna te Samsunga za 7.893 kune. Od PS4 kupovali su najviše komplete s igricama za 3899 i 3999 kuna, a samo PS4 stoji od 2399 kune - dodala je Ivana.

Kupci će povrat novca dobiti na tekući račun.

- Takve akcije nisu ništa novo u svijetu, no kod nas ih baš i nema. Mi smo se osigurali puno prije same akcije, pa će svi dobiti novac kako smo obećali - rekao je Jug Radeka iz Instara.

U promotivnom periodu davali su i dodatnu garanciju, poput kaska na mobitele. U svakom slučaju, tako kupcima ostaje barem osiguranje. Na igraće konzole traje čak pet godina.

I tijekom prijašnjih nogometnih prvenstava tvrtke su najavljivale da će vratiti novac ako Hrvatska uđe u finale, pobijedi i slično. Tako su prije četiri godine Kaufland i Konzum najavljivali 'Kupi televizor i ako Hrvatska pobijedi Brazil, vraćamo 100 posto iznosa'.

U Kauflandu su kupcima televizora nudili i povrat cijelog novca ako pobijedimo, a povrat polovine ako se plasiramo u polufinale. Ne bi dobili gotovinu, nego bi to bio bon za kupnju u njihovim prodavaonicama.

Akciju za svjetsko prvenstvo u Brazilu imala je i banka, a nudili su povoljnije kamate na oročenu štednju. Za pobjedu u polufinalu dodatak bi bio 0,75 posto, a 1,5 posto za pobjedu.

Ove godine trgovci kao da su predvidjeli da bi Hrvatska mogla daleko dogurati pa su samo rijetki nudili akcije i povrat novca.

Kaufland je ove godine imao nagradnu igru te dvoje ljudi vode na finale u Rusiju.

Mobitel kupcima skupog TV-a

Samsung nagrađuje kupce QLED televizora. Oni koji su ih kupili 30. lipnja i 1. srpnja dobit će pametni sat Samsung Gear S3 Frontier, ako su ga kupili između 2. i 7. srpnja dobit će mobitel Samsung Galaxy A6, a između 8. i 11. srpnja nagrada je Samsung Galaxy A6 plus. Oni koji su kupili QLED od 12. srpnja, ili to učine do nedjelje, dobit će nakon naše pobjede u finalu mobitel Samsung Galaxy A8. Podatke o kupcu i TV-u te sken računa treba poslati na ce.promotion@samsung.com.