Kupili su kuću za kunu: Obitelj Jaganić jedva čeka useliti u nju Jadanići sada žive s druge strane Koprivnice do koje imaju 11 kilometara u naselju Starigrad. Tamo plaćaju podstanarski stan 800 kuna i plus režije. No, brzo će se preseliti u svoju "kuću" iz snova