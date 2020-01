'Kupio sam POS-ov stan, zbog Kuščevića spavam u dvorištu'

- Ja i da hoću, ne mogu biti u sukobu interesa jer smo sin i ja kupili stan kada sam bio zamjenik ravnatelja APN-a. Ne sumnjam u motiviranost HNS-ova ministra Predraga Štromara da me ukloni, ali činjenica je da mi je HDZ ukazao povjerenje i bit ću direktor dok uživam povjerenje premijera Andreja Plenkovića. Ako on bude želio, ja ću se maknuti jer nisam ni htio biti ravnatelj – kaže ekskluzivno za 24sata Krešimir Žunić, trenutačno vršitelj dužnosti Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Od iste te agencije koja gradi povoljne stanove za mlade, njegov sin i Žunić su kupili stan iz programa POS-a u Zadru u ulici Ive Mašine. Stan od 53 četvorna kvadrata su platili 52.000 eura, odnosno 975 eura po kvadratu, otkrio je RTL-ov magazin Potraga. U biti je stan plaćen 900 eura manje jer je odbijena najamnina koju je sin Marko plaćao od jeseni 2018. godine do svibnja prošle godine. Iako su tržišne cijene u Zadru i dvostruko više, Žunić tvrdi da nije prekršio niti jedan zakon i pravilnik, te da je samo sinu pomagao u kupnji.

Iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa su nam potvrdili da je on izvan njihove nadležnosti jer nije bio dužnosnik u vrijeme kupnje. Nadređeni ministar graditeljstva Predrag Štromar je pak cijeli slučaj prijavio Državnom odvjetništvu. Inače, Štromar je već ranije, prije nego je sve objavljeno, predložio drugog direktora, ali o tome treba odlučiti Vlada i premijer. Štromar je potvrdio jučer da Žunića ne želi na čelnom mjestu.

Žunić pak kaže da je njegova izjava koju je dao u Potrazi o tome "da se srami koliko nema" istrgnuta iz konteksta, a kaže i da će se pravno boriti.

Prvi Žunićev argument je da njegov sin Marko koji je student i koji je došao iz Splita u Zadar nije uopće kupio stan po programu POS-a niti po cijeni niti po uvjetima kreditiranja. Pa onda objašnjava što se sve dogodilo, a tvrdi da na sve nije imao nikakav utjecaj.

- Zgrada u Ulici Ivane Mašina je izgrađena prije šest godina i taj stan nije prodan jer nije bio nitko zainteresiran. I onda je raspisan, kao što se i uvijek raspisuje, natječaj za najam s pravom kupnje. Nitko nije zakinut s liste reda prvenstva. Prije mog sina u najmu je bio drugi najmoprimac koji je odselio – kaže Žunić.

Međutim, princip po kojem se stanovi daju u najam je "tko se prvi javi". Je li sin imao povlaštene informacije ili ga je netko progurao kada se javio na natječaj u Agenciju u kojem mu je otac zamjenik direktora? Žunić nam je potvrdio da je bilo još pet zainteresiranih koji su razgledali stan.

- Moj sin se prvi javio prvi. Čekao je još po noći da može predati zahtjev nakon što su svi pregledali stan. O njegovoj ponudi je odlučivalo peteročlano povjerenstvo u kojem nisam bio – tvrdi Žunić.

I tako je sin Marko ušao u stan u prizemlju, što je bio preduvjet za kasniju kupnju. Žunić objašnjava da su cijene za POS Zadar bile između 1020 i 1050 eura za kvadrat iz programa POS-a. Ali kako je stan bio polovan, bio je poplavljen, imao je niz nedostataka, nalazi se u prizemlju, naručili su novu procjenu od ovlaštenog sudskog vještaka. On je postavio cijenu od 975 eura, tvrdi Žunić

- Iako zarađuje honorarno kao turistički vodič, sin nije bio kreditno sposoban pa sam ja digao komercijalni kredit s kamatom od 3,5 posto. Zato sam morao biti upisan kao suvlasnik. Krediti po programu POS-a su inače s kamatom manjom od dva posto – smatra Žunić.

I tu dolazimo do toga gdje on živi? Trebao se prijaviti na nekretninu koju je kupio po pravilima. To je i učinio. Ali Žunić živi u Zagrebu gdje i radi i tu ima stan na Maksimirskoj cesti. POS program i nije za one koji imaju nekretnine, a željeli bi nešto i na moru. Žunić ima obrazloženje.

- Meni je prebivalište prijavljeno u Zadru, a boravište u Zagrebu. Živim sa sinom i idem dolje svaki vikend, tamo sam i glasao, ali u Zagrebu plaćam porez i prirez jer sam veći dio godine tu. Sve je to po pravilnicima jer sin nije imao nikakvu nekretninu i njemu je taj stan uz sve nedostatke izvrstan. Pazite, taj stan nema spavaću sobu, a realno ima 35 kvadrata životnog prostora – kaže Žunić.

Stan od skoro 78 četvornih metara inače iznajmljuje. I to bivšem ministru Lovri Kuščeviću. Žunić kaže da ga poznaje još od djetinjstva, da ne ulazi u njegove poteze, ali da se prijateljstva neće odreći. Stan je pripao Žuniću nakon razvoda. Najamninu za Kuščevića sada plaća Sabor i to 350 eura mjesečno. Pitamo Žunića nije li to malo za takav stan.

- Jeste, ali Kuščević je mene kao dijete još zadužio, kupovao mi je sendviče i zato mu ne računam ništa više – kaže Žunić.

Ali gdje onda živi čovjek koji je 17 godina u APN-u i sagradio je tisuću stanova POS-a? Ništa drugo nema prijavljeno što se vodi kao stan ili kuća.

- Postoji jedan pomoćni objekt u dvorištu u Maksimirskoj. On je na suprugu, ali mi ga je dala koristiti, ja sam ga uredio. Nije to puno, 40-ak kvadrata, ali meni dovoljno. Lovro spava u mom stanu, ja u tom objektu, a vikendom sam u Zadru. Imam dva kredita i još dvoje djece, a jednu i pol nekretninu – zaključuje Žunić koji kaže da mu je plaća dosad kao zamjeniku bila oko 12.000 kuna s olakšicama za dijete.



