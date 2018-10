Kupnja preko granice: U BiH i Mađarskoj košarica najjeftinija

Dok god budu ovakve cijene i dok god budem mogla, ići ću u Bosnu, rekla nam je Marina Bradić iz Slavonskog Broda. Ona svaki ponedjeljak prelazi most preko Save i odlazi u Bosanski Brod u tjednu nabavku namirnica.

- U principu, kupujem sve, jer je sve jeftinije, osim kozmetike. Primjerice, ja pijem mlijeko bez laktoze, u Hrvatskoj ga ne možete naći ispod 10 kuna, tamo je 6, tvrdi margarin kod nas nije ispod 6 kuna, a tamo je 4. Ima jako puno primjera, od sokova, čipseva, raznih namaza, sve je jeftinije. Umirovljenici tamo imaju i popust od 10 posto, pa često ide i majka sa mnom, a još dobijemo i povrat poreza. U svakom slučaju, u šoping tamo idem već 4 godine, i ne namjeravam prestati.

Marina je samo jedna od mnogih koja u kupovinu ide preko granice, pa smo i mi odlučili napraviti veliki test. I da, definitivno se isplati otići preko granice. Mi smo uzeli šest proizvoda i benzin, i naš test je pokazao da je u Posušju (BiH) i Mađarskoj najjeftinije ići u kupovinu. Slovenija je daleko najskuplja, a od nas je jeftinija i Srbija.

Brođani svaki dan idu pješice preko granice, osim četvrtkom jer je tad gužva zbog kamiona. Ja obavezno idem dva puta mjesečno po benzin jer je tamo 8 kuna, rekao nam je Boris G. Vrlo slična priča i u Osijeku.

Iako je granični prijelaz 30 kilometara udaljen, to ih ne sprečava da vrlo često odlaze u Bogojevo, malo mjesto u Srbiji na graničnom prijelazu kod Erduta. Srbija je postala šoping meka već godinama, prvenstveno zbog znatno jeftinijih cigareta, pojedinih vrsta alkoholnih pića, kave, sokova i Vegete koja je u Srbiji duplo jeftinija nego u Hrvatskoj. - Redovno idemo preko granice po duhan i cigarete, a kad imamo fešte i rođendane, po sokove, pića. Jednom do dva puta mjesečno smo tamo - kaže nam Igor Rado iz Osijeka.

Iz Srbije se ne može uvesti meso i mlijeko jer smo mi članica EU. Mađarska je unazad deset godina isplativa Hrvatima koji žive u rubnim mjestima uz granicu. Sirevi, sirni namazi, tjestenina, deterdženti, pelene, sredstva osobne higijene jeftiniji su nego u Hrvatskoj. I na jugu zemlje, naši stanovnici redovito idu preko granice u Posušje i Grude, gdje su svakodnevne gužve ispred šoping centara. Običaj je prvo natočiti gorivo, a zatim u šoping.

Košarica koju smo mi testirali, ispala je gotovo 50 posto jeftinija od Zagreba i Slovenije. Što se pak tiče susjeda Slovenaca, iako se prije desetak godina i isplatilo ići, danas više nije takav slučaj. Naime, šest odabranih proizvoda ispalo je najskuplje upravo u Kopru. No, s druge strane, odjeća zna biti snižena i do 70 posto, pa je to mamac za one koji pale automobile i kreću put granice. Niže su cijene elektronike, parfema, no cigarete su u prosjeku 5 eura, što je gotovo duplo skuplje od Srbije i Bosne

Tema: Hrvatska