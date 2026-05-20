Kupola Meštrovićeva paviljona u Zagrebu dobila novi svod od staklenih prizmi, pogledajte

Radovi na obnovi Meštrovićeva paviljona u Zagrebu, koji je kroz povijest imao nekoliko funkcija, teku po planu, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) objavilo je fotografije uspješne izvedbe centralne kupole s prstenastim svodom, prepoznatljivog simbola paviljona.

- Armiranobetonska - staklena kupola, remek-djelo moderne arhitektonske i građevinske struke, nakon više desetljeća propadanja i oštećenja uzrokovanih preinakama prostora, ambijentalnim promjenama i recentnim potresima prošla je kroz potpunu, faksimilnu rekonstrukciju uz primjenu najsuvremenijih građevinskih metoda i materijala, poručuju iz HDLU-a.

Projektantica konstrukcijske obnove prof. dr. sc. Vlatka Rajčić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu ističe kako kupola paviljona predstavlja izniman statički i arhitektonski fenomen.

foto Vanja Babić / HDLU

- Najveća konstrukcijska problematika zgrade bila je upravo ova armiranobetonska - staklena struktura. Zbog loše kvalitete i neadekvatnog oblika staklenih prizmi, uslijed temperaturnih, ambijentalnih i potresnih opterećenja, većina izvornih staklenih opeka bila je popucala, što je ugrožavalo statičku stabilnost paviljona. Stoga je donesena odluka o potpunom uklanjanju. Izveli smo preciznu faksimilnu rekonstrukciju kupole. To znači da smo zadržali izvorni izgled i geometriju, ali smo ugradili posebno izrađene, oblikovno i tehnološki unaprijeđene staklene opeke unutar nove, statički znatno otpornije betonske ljuske koja će dugoročno izdržati buduće izazove, napominje Rajčić.

foto Vanja Babić / HDLU

Građevinski radovi na centralnoj kupoli trajali su oko šest mjeseci, a onda je još toliko bilo potrebno za izvedbu prstenastog svoda. Završetkom projekta zgrada će doživjeti i veliku programsku preobrazbu. Cijeli prostor Meštrovićevog paviljona konačno se u potpunosti vraća u službu likovne umjetnosti, naglašava ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika i predstavnica naručitelja u obnovi, Ivana Andabaka Vujičić.

- U prostorima koji su zbog korištenja Hrvatskog povijesnog muzeja dosad bili zatvoreni za javnost, otvorit ćemo novi međunarodni umjetnički rezidencijalni centar te četvrtu, multimedijalnu galeriju za koju smo ovih dana raspisali natječaj za izlaganje. S uzbuđenjem nadgledamo završne radove i pratimo otkrivanje Meštrovićevog paviljona kao centralnog, dinamičnog i suvremeno opremljenog doma hrvatske likovne umjetnosti, napominje Andabaka Vujičić.

Projekt obnove, vrijedan 20,6 milijuna eura, financira se iz Fonda solidarnosti Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO) unutar programa NextGenerationEU te iz državnog proračuna Republike Hrvatske, i pod vodstvom Ministarstva kulture i medija. Provedba radova povjerena je specijaliziranoj građevinskoj tvrtki Spegra d.o.o., dok cjelovito rješenje arhitekture potpisuje Saša Randić (Randić i suradnici d.o.o.).

foto Vanja Babić / HDLU





