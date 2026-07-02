Kupovali mandarine pa izvlačili milijune kuna iz tvrtke: Krive jedni druge i mrtvog čovjeka

Štefica Vincek, prvooptužena u slučaju izvlačenja novca na kupovini mandarina, nije došla na Županijski sud iznijeti obranu, pa je rasprava odgođena. Sudu je poslala dopis da ne može doći zbog zdravstvenih razloga, a trebali su iznositi obrane i završne riječi.

Sve je počelo kada je Porezna uprava tijekom poreznog nadzora primijetila da brojke ne odgovaraju stvarnom poslovanju tvrtke Fructus Legumina. Tvrtka je prijavljivala promet i odbijala pretporez, ali dokumentacija nije pokazivala da su pojedine isplate i računi bili povezani sa stvarnim poslovima. Zbog toga je Porezna uprava zaključila da je država ostala bez dijela PDV-a te je 22. svibnja 2020. podnijela kaznenu prijavu protiv direktorice tvrtke Danijele Odicki. No onda je istraga proširena.

Odicki je tvrdila da je ona samo direktorica na papiru, a da tvrtkom upravlja Štefica Vincek. Još je luđe ono što tvrdi kako ju je upoznala.

- Dok sam bila u nekom društvu prije nekoliko godina, prišla m je jedna žena i predstavila se kao Štefica. Rekla mi je da će mi pomoći i ponudila da otvorim firmu na svoje ime koju će ona voditi, a mene zaposliti i da ću primati plaću. Pristala sam. Iz Virovitice sam došla u Zagreb gdje me dočekala Štefica i odvela me kod javnog bilježnika, gdje je radnje oko osnivanja trgovačkog društva Fructus Legumina d.o.o. obavljala Štefica, a meni su u hodnik javnobilježničkog ureda donijeli sve potrebne dokumente na potpis koje sam potpisala bez da sam pročitala i bez da mi je itko išta objasnio. Nisam znala ništa o poslovanju trgovačkog društva, već samo da se trebalo baviti uvozom i izvozom voća i povrća - rekla je tužiteljstvu koje joj ne vjeruje.

Trećeoptuženi je konobar Ivan Stunić. On pak tvrdi da ga je pokojni Dubravko Crnković zamolio da podiže gotovinu s računa društva te da nije znao kako se radi o nezakonitim radnjama. Ispričao je da je za svako podizanje dobivao naknadu od 500 kuna.

- Dubravko Crnković, kod kojeg sam radio kao konobar, ponudio mi je da budem direktor u trgovačkom društvu njegove nevjenčane supruge Danijele Odicki, koje se bavilo preprodajom voća i povrća. Jednom me Crnković zamolio da podignem novac s računa tog trgovačkog društva za otkup robe. Nisam znao da se radi o nečem nezakonitom. Prilikom podizanja novca sa mnom je bio Dubravko Crnković, a jednom i njegova nevjenčana supruga Danijela Odicki. Novac sam predao Dubravku Crnkoviću. Dubravko Crnković obećavao je da će me zaposliti u toj tvrtki. Crnković me spojio sa Šteficom Vincek, s kojom je tada u društvu bila i Danijela Odicki, a radilo se o susretu kad me Danijela Odicki u banci ovlastila za raspolaganje novčanim sredstvima po računu tvrtke Fructus Legumina d.o.o. Tad sam dobio dojam da je Štefica Vincek glavna, odnosno vodi glavni riječ vezano uz poslovanje tog trgovačkog društva. U dva navrata sve sam predao Štefici Vincek koja mi je za to predala ispunjene naloge, karticu računa i pečat trgovačkog društva, dok sam u preostalim navratima sve to dobivao od Dubravka Crnkovića kojem sam potom i predao novac. Za svako podizanje novca Štefica Vincek i Dubravko Crnković su mi platili po 500 kuna. U to vrijeme imao sam obiteljskih problema i problem s ovisnošću zbog čega sam nepromišljeno postupao. Tek sad shvaćam da je to protuzakonito - rekao je Stunić.

Vincek pak tvrdi da je ona samo otvorila tvrtku s prijateljem supruga i da nema ništa s cijelim slučajem.

- Danijelu Odicki upoznala sam nekoliko godina ranije. Bila je nevjenčana supruga prijatelja mog supruga. Jedan prijatelj, Dubravko Crnković, zamolio me da pronađem nekoga tko bi se bavio otkupom voća i povrća. Povezala sam ga s Danijelom Odicki. Ivana Stunića ne poznajem. "Nakon nekog vremena Dubravko i Danijela otvorili su zajedničku tvrtku. Danijela me zamolila da preko supruga odem s njom u banku kako bi otvorila nekakav potpisni karton jer Dubravko nije mogao doći. Dubravko me zamolio da odem s Danijelom samo da nešto ne pogriješi jer ne zna na što je pristala. Tom prilikom Danijela mi je dala punomoć da podignem karticu za dva ili tri dana jer je to bio njezin trošak. Kada sam preuzela karticu, dala sam je Dubravku i Danijeli. Poznato mi je da su Dubravko i Danijela poslovali preko tog trgovačkog društva i da je Danijela neko vrijeme bila zadovoljna. Kasnije me Danijela počela zvati i govoriti da imaju problema te da joj je rekla da me zove. Pokušavala sam doći do Dubravka, ali mi se više nije javljao - rekla je.

Tužiteljstvo im ne vjeruje. Štoviše, u optužnici piše da su od siječnja 2017. do svibnja 2018. godine s računa Fructus Legumine izvlačili novac na više načina. Dio sredstava prebačen je tvrtkama Le-Energija d.o.o. i Inscriptio d.o.o., iako, prema tvrdnjama tužiteljstva, za takve isplate nije postojala stvarna poslovna osnova. Osim toga, novac je u više navrata podizan u gotovini u poslovnicama banke i na bankomatima u Zagrebu. Prema optužnici na račun Le-Energije prebačeno je 200.000 kuna, na račun Inscriptija još 30.000 kuna, Danijela Odicki podigla je 99.000 kuna koje je predala Štefici Vincek, Ivan Stunić u više je navrata podigao ukupno 891.000 kuna koje je, prema optužnici, predao Štefici Vincek i pokojnom Dubravku Crnkoviću, a Danijela Odicki dodatno je za vlastite potrebe podigla 28.000 kuna.

Državno odvjetništvo smatra da je tako Štefica Vincek pribavila protupravnu imovinsku korist od ukupno 1.018.000 kuna (135.111,82 eura), dok je Fructus Legumina oštećena za 1.248.000 kuna (165.638,06 eura). Optužnicom se Štefica Vincek i Danijela Odicki terete i za poreznu utaju. Prema nalazu poreznog nadzora i financijskog vještačenja, Fructus Legumina tijekom 2017. i 2018. ostvarila je promet iz kojeg je proizlazila obveza obračuna i plaćanja PDV-a, no u prijavama su, tvrdi tužiteljstvo, iskazivani netočni podaci. Na taj je način, navodi se u optužnici, državni proračun oštećen za ukupno 548.000 kuna odnosno 72.732,10 eura neplaćenog PDV-a.