Kupujete kriptovalute? Od sada vrijede nova pravila u Hrvatskoj

Od 1. srpnja u Hrvatskoj i cijelom EU-u više se ne mogu pružati kriptousluge bez licence, podsjeća u petak Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) te poziva korisnike kriptousluga na oprez, upozoravajući na potencijalne rizike poslovanja s društvima koja nisu u njezinim registrima. Dana 1. srpnja završilo je prijelazno razdoblje u kojem su određeni pružatelji usluga virtualne imovine (engl. Virtual Asset Service Provider – VASP), mogla pružati kriptousluge bez licence, a koja su svoje usluge pružala na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podsjeća Hanfa.

Naglašava da kriptousluge na razini Hrvatske i Europske unije mogu pružati isključivo društva koja su ishodila kriptolicencu.

Pravne osobe koje na području Hrvatske smiju nuditi i pružati kriptousluge su hrvatska društva kojima je Hanfa izdala odobrenje za pružanje kriptousluga (CASP-ovi). Takva društva ishodila su kriptolicencu, pod nadzorom su Hanfe i upisana su u Hanfin registar društava ovlaštenih pružati usluge povezane s kriptoimovinom. To su Bitblock, Digital Assets, Electrocoin i White Tech.

Kriptousluge mogu pružati i društva iz drugih zemalja Europske unije koja su dobila odobrenje za pružanje kripto-usluga od svojih regulatora i koja su iskazala želju pružati usluge hrvatskim građanima. To su tzv. notificirana društva, pod nadzorom su regulatora iz matične države članice EU-a te se nalaze na Hanfinom popisu notificiranih društava iz država članica EU-a ovlaštenih pružati usluge povezane s kriptoimovinom.

Tu su i određene financijske institucije koje su već pod nadzorom Hanfe ili Hrvatske narodne banke i koje iskažu interes za pružanje kriptousluga te prođu kroz proces notifikacije tih usluga kod Hanfe.

Hanfa poziva korisnike kriptousluga na oprez

Hanfa upozorava korisnike kriptousluga na potencijalne rizike poslovanja s društvima koja se ne nalaze u Hanfinim registrima s obzirom na to da time riskiraju, u najgorem slučaju, ostanak bez svojih sredstava ili mogu postati žrtve prijevare.

Regulator savjetuje građanima da prije početka trgovanja ili prebacivanja svojeg novca ili kriptoimovine utvrde točan naziv društva preko kojeg se želi trgovati i provjeriti nalazi li se to društvo u Hanfinim registrima.

Ako na internetskoj stranici društva nije jasno istaknut naziv pravne osobe koja njime upravlja, to je često znak da se radi o društvu koje neovlašteno pruža kriptousluge ili da se radi o prijevari, kaže Hanfa i preporuča ne stupati u poslovni odnos s takvim društvima.

VASP-ovi koji nisu ishodili kriptolicencu nakon završetka prijelaznog razdoblja zakonski više ne smiju pružati kriptousluge.

Što su kriptousluge?

Kriptousluge su usluge koje se odnose na kriptoimovinu (npr. Bitcoin, Ethereum, USDC) i koje smiju pružati isključivo ovlaštena društva.

Najčešće kriptousluge koje se pružaju hrvatskim građanima su: posredovanje u kupoprodaji kriptoimovine odnosno mjenjačke usluge/usluge razmjene; skrbništvo nad kriptoimovinom u sklopu kojeg licencirano društvo umjesto klijenata čuva sredstva za pristup njihovoj kriptoimovini (čuvanje privatnih ključeva); ostale kriptousluge, primjerice, zaprimanje i prijenos naloga za kriptoimovinu u ime klijenata, savjetovanje o kriptoimovini, upravljanje portfeljem kriptoimovine, upravljanje platformom za trgovanje kriptoimovinom itd.