HANFA je već petu godinu zaredom nagradila studentice i studente za radove iz ekonomije. Dobitnici nam otkrivaju koliko mladi u Hrvatskoj poznaju financije i ima li previše studenata ekonomije
Naši najbolji mladi ekonomisti: 'Generacija Z je financijski puno pismenija od svojih roditelja'
Kod nas se ekonomija doživljava kao fakultet koji mladi upisuju jer ne znaju što bi. No to ne treba biti demotivirajuća za one koje ekonomija zanima. Treba biti ustrajan i uporan, no ovo je izuzetno zanimljivo područje. Nikad ne može biti previše ljudi biti zainteresirano za nešto, kažu nam braća Lovro i Marin Lesić, studenti Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta.
