Obavijesti

News

Komentari 1
PARLAMENTARNI IZBORI

Kurtijeva stanka pobijedila je na izborima u Kosovu: Osvojili su gotovo 50 posto glasova

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Kurtijeva stanka pobijedila je na izborima u Kosovu: Osvojili su gotovo 50 posto glasova
Foto: VALDRIN XHEMAJ

Središnje izborno povjerenstvo objavilo je da je stranka  Vetevendosje osvojila 49,79 posto glasova, nakon što su listići prebrojani na oko 95 posto biračkih mjesta

Stranka premijera Albina Kurtija pobijedila je na nedjeljnim parlamentarnim izborima na Kosovu, a preliminarni službeni rezultati sugeriraju da je blizu 50 posto glasova, što bi potencijalno okončalo politički zastoj koji je paralizirao zemlju.

Središnje izborno povjerenstvo objavilo je da je stranka  Vetevendosje osvojila 49,79 posto glasova, nakon što su listići prebrojani na oko 95 posto biračkih mjesta.

Demokratska stranka Kosova i Demokratska liga Kosova zauzeli su drugo i treće mjesto s 21,18 posto odnosno 13,77 posto, dodalo je povjerenstvo.

"Moramo djelovati što brže kako bismo uspostavili institucije", izjavio je Kurti nakon objavljivanja preliminarnih rezultata. Pritom je pozvao oporbene stranke na suradnju u parlamentu "u interesu građana i naroda" Kosova.

Na izborima 9. veljače njegova je stranka osvojila 42 posto glasova, što nije uspjelo okončati političku krizu jer se nije uspjela oformiti vlada pa su Kosovari morali ponovno izaći na birališta.

PRISTALI NA ZAHTJEV Kosovo je počelo primati migrante deportirane iz SAD-a
Kosovo je počelo primati migrante deportirane iz SAD-a

Konačni rezultati bit će službeno objavljeni nakon prebrojavanja glasova dijaspore. Za samostalno funkcioniranje vlade, stranci je potrebno da osigura  61 mjesto u parlamentu od 120 mjesta.

Na izbore je izašlo oko 45 posto upisanih birača, što je više nego u veljači kada je izlaznost bila 40,6 posto.

Još jedan neuspjeh u formiranju vlade i ponovnom sazivanju parlamenta produljio bi krizu u ključnom trenutku.

Zastupnici moraju izabrati novog predsjednika u travnju te ratificirati kreditne sporazume u vrijednosti od milijardu eura s Europskom unijom i Svjetskom bankom, koji će isteći u nadolazećim mjesecima.

Opozicijske stranke odbile su vladati s Kurtijem, kritizirajući njegove veze sa zapadnim saveznicima, kao i njegov pristup etnički podijeljenom sjeveru gdje živi srpska manjina. Kurti krivi opoziciju za politički zastoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Policija pred Tomaševićevim stanom! Keleminec i Dado iz Smogovaca dovukli desničare
PROSVJEDUJU ZBOG THOMPSONA

Policija pred Tomaševićevim stanom! Keleminec i Dado iz Smogovaca dovukli desničare

Desničari su stigli pred Tomaševićev stan i najavili su da će pjevati Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je gradonačelnik najavio za sve Thompsonove koncerte u Zagrebu
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025