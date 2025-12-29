Kurtijeva stanka pobijedila je na izborima u Kosovu: Osvojili su gotovo 50 posto glasova

Stranka premijera Albina Kurtija pobijedila je na nedjeljnim parlamentarnim izborima na Kosovu, a preliminarni službeni rezultati sugeriraju da je blizu 50 posto glasova, što bi potencijalno okončalo politički zastoj koji je paralizirao zemlju.

Središnje izborno povjerenstvo objavilo je da je stranka Vetevendosje osvojila 49,79 posto glasova, nakon što su listići prebrojani na oko 95 posto biračkih mjesta.

Demokratska stranka Kosova i Demokratska liga Kosova zauzeli su drugo i treće mjesto s 21,18 posto odnosno 13,77 posto, dodalo je povjerenstvo.

"Moramo djelovati što brže kako bismo uspostavili institucije", izjavio je Kurti nakon objavljivanja preliminarnih rezultata. Pritom je pozvao oporbene stranke na suradnju u parlamentu "u interesu građana i naroda" Kosova.

Na izborima 9. veljače njegova je stranka osvojila 42 posto glasova, što nije uspjelo okončati političku krizu jer se nije uspjela oformiti vlada pa su Kosovari morali ponovno izaći na birališta.

Konačni rezultati bit će službeno objavljeni nakon prebrojavanja glasova dijaspore. Za samostalno funkcioniranje vlade, stranci je potrebno da osigura 61 mjesto u parlamentu od 120 mjesta.

Na izbore je izašlo oko 45 posto upisanih birača, što je više nego u veljači kada je izlaznost bila 40,6 posto.

Još jedan neuspjeh u formiranju vlade i ponovnom sazivanju parlamenta produljio bi krizu u ključnom trenutku.

Zastupnici moraju izabrati novog predsjednika u travnju te ratificirati kreditne sporazume u vrijednosti od milijardu eura s Europskom unijom i Svjetskom bankom, koji će isteći u nadolazećim mjesecima.

Opozicijske stranke odbile su vladati s Kurtijem, kritizirajući njegove veze sa zapadnim saveznicima, kao i njegov pristup etnički podijeljenom sjeveru gdje živi srpska manjina. Kurti krivi opoziciju za politički zastoj.