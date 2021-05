Nakon 197 dana strogog lockdowna Austrija se jučer ponovno otvorila. Gosti, ali i ugostitelji nisu skrivali oduševljenje. Otvorene su i kulturne te sportske ustanove. Naravno, za uživanje u navedenim aktivnostima potrebno je predočiti negativan korona test, potvrdu o cjepivu ili dokaz da ste preboljeli korona virus.

U Austriji je do sada cjepivo primilo više od 3,1 milijuna ljudi, 600 tisuća ljudi je preboljelo korona virus, a njih čak 2,3 milijuna je jučer dobilo negativan rezultat testa. Zbog ponovnog otvaranja restorana i barova te kulturnih ustanova bilo je gotovo nemoguće dobiti termin za testiranje. Ispred testnih stanica u Beču bili su dugački redovi. Broj novooboljelih od COVDa-19 je drastično pao što se pripisuje vremenskom zatopljenju. Na jučerašnji dan zabilježeno je 899 novooboljelih. Dnevno se cijepi od 60-70 tisuća, a u iznimnim situacijama dosegne i 100 tisuća ljudi.

19. svibnja je prošao pun optimizma pa je danas savezni kancelar Sebastian Kurz sazvao konferenciju za novinare kako bi najavio još intenzivniji povratak u normalu: od lipnja padaju i maske! Naime, Kurz je najavio kako će pandemijski stručnjaci u narednih tjedan dana pratiti razvoj situacije i odlučiti o tome da li će od lipnja nošenje maski biti i dalje potrebno.

- 28. svibnja ćemo donijeti odluku o tome padanju li maske. Cilj nam je da se vratimo u normalu do ljeta – rekao je Kurz.

To nije bila jedina optimistična vijest. Uskoro će cjepiva biti dostupna svima pa tako i mladima. Doktori opće medicine će imati pravo odluke o tome kome će dati cjepivo već od idućeg tjedna.

- Znam da puno mladih poput mene čeka termin za cjepivo. Kroz nekoliko dana moći će ga zatražiti kod svog liječnika opće prakse – rekao je austrijski kancelar.

Nešto manje optimizma najavljeno je u daljem pogledu u budućnost. Kurz je rekao kako Vlada radi na tome da se što brže riješi birokratsko pitanje docjepljivanja.

Naime, svi oni koji su do sada primili obje doze cjepiva morat će se na jesen docjepljivati. To je potvrdio i profesor doktor Herwig Kollaritsch. On je rekao da će se pandemijska situacija stabilizirati samo uz pomoć cjepiva. Međutim, još nema točnih podatka koliko dugo vrijedi zaštita postignuta postojećim cjepivima.

- Koliko traje zaštita onih koji su cijepljeni još uvijek nije točno poznato. No, sigurno je da je to najmanje 6 do 9 mjeseci. U sljedeća dva mjeseca će biti objavljene stručne studije po tom pitanju. Mi smo se počeli pripremati za osvježavanje cjepiva svih onih koji su cijepljeni do sada. To će biti neizbježno na jesen – rekao nam je Kollaritsch.

Na tržište uskoro stižu i cjepiva BioNTech/Pfizera za dobnu skupinu od 12 do 15 godina. Tu vijest je podijelio novi austrijski ministar zdravlja Wolfgang Mückstein nakon sastanka sa kolegama na EU nivou. Prema njegovim riječima to bi značilo da će već ovo ljeto veliki dio te dobne skupine biti cijepljen.

Na pitanje novinara o zaštiti podataka glede ‘’Zelene putovnice’’ Mückstein je odgovorio kako mora biti jasna činjenica da su im potrebni privatni podaci građana u svrhu donošenja medicinskih i političkih odluka.