Kurza ispitao parlamentarni odbor za istraživanje korupcije

Istraga je pokrenuta nakon što je u javnost izašla snimka bivšeg čelnika FPÖ-a Heinz-Christiana Strachea, koji je na Ibizi govorio o političkim donacijama velikih austrijskih tvrtki

<p>Austrijski kancelar <strong>Sebastian Kurz</strong> u srijedu je odgovarao na pitanja parlamentarnog odbora za istraživanje korupcije o donacijama tvrtki i politički motiviranim imenovanjima.</p><p>Parlamentarci traže da Kurz preda svoj kalendar i poruke s mobitela, no konzervativni čelnik je to odbio. </p><p>Kurz je najviše rangirani političar u istrazi o mogućoj korupciji njegove Narodne stranke (ÖVP) i krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ), koje su zajedno vladale od kraja 2017. do svibnja prošle godine. </p><p>Istraga je pokrenuta nakon što je u javnost izašla snimka bivšeg čelnika FPÖ-a <strong>Heinz-Christiana Strachea</strong>, koji je na Ibizi govorio o političkim donacijama velikih austrijskih tvrtki. </p><p>Strache je spomenuo i Novomatic, tvrtku koja se bavi tehnologijom za klađenje, pa oporbene stranke sumnjaju kako joj se politički pogodovalo putem zakona o klađenju. </p><p>Kurz je u srijedu kazao kako njegova stranka ne prima donacije od kladioničarskih tvrtki, kao ni onih koje proizvode oružje. </p><p>Istaknuo je i da nije sudjelovao u imenovanjima koje parlament istražuje, poput onog u kojem je član FPÖ-a zaposlen u grupaciji povezanoj s Novomaticom. <br/> Dodao je kako su njegove poruke sa Stracheom obrisane. </p><p>- Ne mogu ih predati jer ih više ne posjedujem - rekao je konzervativni čelnik.</p><p>Iako se ne očekuje da će istraga dovesti do većih otkrića, sudac koji vodi saslušanje izrazio je nadu da će ono služiti kao upozorenje protiv budućih upitnih političkih praksi. </p>