Prijatelj tvrdi: Christian je perverzan, možda je Maddie prodao pedofilima u Maroku

Maddie McCann je nestala prije 13 godina, a njemački istražitelji sada vjeruju da ju je oteo i ubio Christian Brueckner (43). U njegovom kamperu pronašli su i kupaći kostim za djevojčice

<p><strong>Christian Brueckner </strong>je i dalje u zatvoru jer je napao i silovao stariju Amerikanku. Istražitelji sumnjaju da je oteo Maddie, ali i da bi mogao biti odgovoran i za slučajeve otmice i ubojstva još nekoliko djece. </p><p>Prema pisanju <a href="https://www.the-sun.com/news/1017655/best-pal-madeleine-mccann-christian-b-guilty/">The Suna </a>sada se javio <strong>Michael Tatschl</strong> (47), Austrijanac iz Graza koji je bio Christianov prijatelj, ali i "cimer" u zatvoru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maddie traže godinama</strong></p><p>- Znam da je to učinio, znam da je oteo Maddie. Dok smo zajedno stanovali, pričao mi je o tome kako djecu prodaje u Maroko. Moguće je da je prodao Madeleine pedofilima. Tada o tome nisam previše razmišljao. Možda sam trebao - rekao je Michael Tatschl kojeg su ispitali njemački tužitelji.</p><p>Maddie je podsjetimo, nestala 3. svibnja 2007. godine u Portugalu u mjestu Praia da Luz gdje je bila na odmoru sa svojom obitelji. Tada je Christian Brueckner zajedno s Michaelom živio u susjednom mjestu. Obojica su se bavila kriminalom te su završili u pritvoru jer su krali dizel. Pušteni su u prosincu 2006. </p><p>- Christian je bio sposoban lopov, krao je sve, satove, dokumente, vrijednosti. Lako je mogao provaliti u apartman na prvom katu. Bio je perverzan i mogao je oteti dijete zbog seksualne želje ili zbog novaca - kaže Michael Tatschl koji od travnja 2019. živi opet u Grazu i tamo radi. </p><p>Kaže kako je u međuvremenu vidio dokumentarni film o Maddie te da je bio uvjeren da Christian ima veze s tim, ali se nije javio policiji jer se bojao zbog svoje kriminalne prošlosti. No ubrzo nakon toga istražitelji su mu pokucali na vrata. Ispitivali su ga o Christianu čak dva dana, ukupno 14 sati. </p><p>- Bili su vrlo detaljni. Rekao sam im sve što znam, pa Christian mi je svojevremeno bio najbolji prijatelj. Rekao sam im kako sam uvjeren da je on to učinio - rekao je Tatschl.</p>