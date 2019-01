Kuščević: Ovo je potvrda da smo napravili dobar posao

Ministar uprave Lovro Kuščević komentirao je u ponedjeljak rješenje koje je donio Ustavni sud, a kojim su odbijeni zahtjevi referendumskih inicijativa.

- Nije bitno jesam li ja zadovoljan. Bitno je da je Ustavni sud s ovim rješenjem potvrdio da je Sabor, Vlada, Ministarstvo uprave napravilo dobar posao u skladu s Ustavom i zakonima, da smo vratili povjerenje u institucije. Bez obzira koliko se nekome sviđalo referendumsko pitanje ili ne, neka politička ideja, mi smo pravna država i bitno je da procesi idu u skladu s Ustavom i zakonima - rekao je Kuščević za RTL Danas.

- Provedba predreferendumskih aktivnosti je potvrdila kako postoji čitav niz pravnih praznina u postojećem zakonu. Mi želimo osigurati da se takve situacije ne događaju u budućnosti. Želim da referendum postane ono što jest, festival demokracije. Bit će promjene glede načina i vremena prikupljanja potpisa. Ne bih rekao da će se vrijeme smanjiti, bit će još bolje i kvalitetnije, na zadovoljstvo svih građana. Utvrdit ćemo točno koji broj glasova, koji rokovi, kad se moraju pregledati, što se mora upisati, čak i tijela koja će provjeravati same potpise. Mi smo sastavili široku radnu skupinu, stručnjaci ustavnog prava, ministarstva uprave, zajednica županija, općina, gradova, naš prijedlog će biti da to radi DIP, no neka o tome odlučuje radna skupina. Venecijanska komisija preporučuje da to bude nezavisno tijelo, a mislim da je DIP jedno od takvih - rekao je ministar.

Koordinatorica Građanske inicijative (GI) Istina o Istanbulskoj Kristina Pavlović, komentirajući u ponedjeljak odluku Ustavnog suda o žalbama na postupak provjere potpisa te referendumske inicijative, ustvrdila je kako Sud uopće nije ulazio u meritum stvari već je oprao ruke.