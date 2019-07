Kuščevićeva šogorica ima kiosk na Vidovoj gori: Voda je 20 kn!

Na atraktivnoj lokaciji s koje puca pogled na cijeli Brač, Mirela Kuščević, supruga Lovrinog brata, prodaje suvenire, magnete, lavandu, pakirane kolače od smokve... I dobro ih naplaćuje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako je pisao Jutarnji list, boca vode od pola litre u jedinom kiosku na ovom turističkom punktu košta 20 kuna.

Čvrste veze najpoznatije bračke obitelji

Mirela svoju dragocjenu vodu naplaćuje putem obrta Mimi. Ako u katastru potražite njegovo sjedište, pronaći ćete štalu u Nerežišćima, čija je vlasnica Nada Gospodnetić, Lovrina tetka. S druge strane, u posjedovnom listu polovica štale glasi na Nenada Kuščevića, Lovrinog oca, a druga polovica na Nedjeljka - Veljka Kuščevića, Lovrinog strica.

Čvrste veze najpoznatije bračke obitelji sežu i izvan nerežišćanskih štala, sve do Vidove gore.

Naime, o zaštićenom području na kojem Mirela zarađuje na turistima brine nitko drugi nego Branimir Kuščević, njen muž i Lovrin mlađi brat.

On je 2005. s Lovrom osnovao tvrtku Kuščević d.o.o., preuzeo je nakon što mu je brat otišao u načelničke vode i rukovodio njome do stečaja. Sada, nakon što su teški poduzetnički dani iza njega, Branimir dane provodi kao čuvar prirode u Moru i kršu, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Splitsko-dalmatinske županije.

Rendžer Kuščević

Mirela nam je potvrdila da je ona vlasnica obrta i da je Branimir njen muž, a kad smo je upitali od koga je dobila odobrenje za kiosk, odbila je daljnji razgovor. Slično je reagirao i njen muž.

- Ništa vam ja to ne znam, to morate pitati u pravnoj službi. Ja sam čuvar prirode. Molim da se obratite nadležnima. Ako imate upit u domeni mog posla, u redu, ali ostalo ne znam. Molio bih da me više ne ometate - kratak je bio rendžer Branimir.

Kontaktirali smo zatim More i krš i upitali ih tko je Mireli dopustio da montira kiosk usred zaštićenog područja.

- U zaštićenom području mi dodjeljujemo koncesijska odobrenja, ali ne u svim slučajevima. Ako se radi o pomorskom dobru ili šumskom zemljištu kojim upravljaju Hrvatske šume, onda mi nemamo nadležnost za dodjeljivanje koncesijskih odobrenja - rekao nam je Guido Piasevoli, stručni voditelj Mora i krša.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jedna valjana ponuda

S obzirom na to da se vrh Vidove gore teško može smatrati pomorskim dobrom, obratili smo se Ministarstvu poljoprivrede. Tu smo doznali kako se Mirela Kuščević javila na Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, raspisan 7. rujna 2018.

Iz Ministarstva nam kažu kako su zaprimili ukupno 25 zahtjeva od kojih 18 nepotpunih i nevažećih te 7 potpunih i važećih (jedan je korisnik u međuvremenu odustao).

Za katastarsku česticu na Vidovoj gori zaprimljena je jedna valjana ponuda za koju je i sklopljen navedeni ugovor. Ponuda je stigla od Mirele Kuščević, a ugovor s njenim obrtom Mimi sklopljen je 30. siječnja 2019. U posjed je uvedena 12. travnja ove godine.

Cijena najma je 1100 kuna godišnje

Njenu ponudu odabralo je Stručno povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede i predložilo nacrt ugovora kojeg je pregledao i DORH. Prema proceduri, konačni ugovor s Mirelom Kuščević sklopio je Lovrin sad već bivši kolega iz vlade - ministar Tomislav Tolušić.

Kako se navodi u Javnom pozivu, ovo zemljište moglo se zakupiti na rok do pet godina, a početna cijena zakupa iznosi 1.110 kuna godišnje. Ova cifra odgovara cijeni 55 boca vode prodanih na njenom kiosku.

Ona je svoj obrt vidovito osnovala 23. kolovoza 2018. godine, dva tjedna prije raspisivanja natječaja.

