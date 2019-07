'Kuščevićeva štala na Braču postala je kuća mimo zakona'

Ministar uprave Lovro Kuščević uporno ističe da je sve radio po zakonu i pravilima. Tako je i u četvrtak novinarima pred Vladom rekao da je svoje kolege u HDZ-u uvjerio snagom argumenata i zakona da treba ostati ministar.

Kuščević se poziva na to kada su i u pitanju dvije izmjene prostornog plana Nerežišća dok je on bio načelnik. Prvima je zemljište njegove supruge koje je kupila za 60.000 kuna postalo građevinsko i vrijedno 2,8 milijuna kuna. Drugim izmjenama je njegova štala postala kuća. Kuščević se pravda da se u prvim izmjenama izuzeo od odlučivanja, a da je drugima pomogao svima jednako, ne samo sebi.

Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš napominje da je, osim potencijalne zlouporabe položaja, Kuščević nedvosmisleno prekršio zakon. Možda se ne čini krucijalno za cijeli ovaj slučaj, ali pobija ključnu ministrovu tezu.

Izmjenama iz prosinca 2015. godine omogućeno je i da Kuščevićeva štala koja je nikla na negrađevinskom zemljištu postane kuća. Bivša ministrica, a sadašnja zastupnica oporbenog Glasa, prije ulaska u politiku je čitavu karijeru provela baveći se prostornim planiranjem. I jasno tvrdi da je ta izmjena nezakonita. Radi se o tome da je odredba kojom je štala postala kuća, donesena izvan redovne procedure, kad je plan već gotov. To je Kuščević nazvao "ispravak greške" u već gotovom planu. Osobno je obrazlagao vijeću da je korisno štale koje su unutar 200 metara od kuće preotvoriti u stambene zone.

- To nije ispravak greške i definitivno nije po zakonu. Ispravak greške je kada se napravi tipfeler ili nešto slična. Ovo je suštinska i važna promjena. Pa u Zagrebu su zbog iste stvari pokrenuti postupci protiv odgovornih. Da je do nas došla ta izmjena, ona bi sigurno bila poništena – objašnjava Mrak Taritaš koji je u to doba vodila Ministarstvo.

Aludira i na ispravke zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana za koji je čitav niz dužnosnika pravomoćno osuđen jer su pogodovali investitorima. Nakon što je plan usvojen, kroz tzv. Ispravke greški su ga mijenjali. Doduše, jedna je razlika: Kuščevićev ispravak je usvojilo vijeće, a u Zagrebu su te greške "ispravljali" bez znanja lokalnog vijeća.

Zašto Ministarstvo nije reagiralo? Mrak Taritaš kaže: bio je prosinac 2015. godine, oni su odlazili s vlasti, bili su tehnička Vlada. Za mjesec dana je u njenu fotelju sjeo upravo Lovro Kuščević, pa je jasno da nikakav nadzor nije proveden. Sada su prošli svi rokovi za nadzor zakonitosti.

Podsjetimo, kako su prvi objavili Telegram i 24sata ministrov savjetnik Željko Holik vodio je tvrtke koje su kupile pašnjake na Braču. Kuščević je tu zemlju pretvorio u građevinsku da izgrade medicinski centar. Nikad ga nisu izgradili.