Kuščević je i svom savjetniku 'pozlatio pašnjake' na Braču

Lovro Kuščević je omogućio još 2015. tvrtkama koje je vodio Željko Holik, inače njegov sadašnji glavni savjetnik u Ministarstvu uprave, gradnju megaprojekta na Braču. Dosad nije “pala” nijedna lopata, no čak i ako od tog projekta ne bude ništa, ostaju im vrijedna zemljišta na atraktivnim lokacijama.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tvrtke koje je vodio Željko Holik, glavni savjetnik ministra uprave Lovre Kuščevića, vlasnice su više parcela na otoku Braču. Zemljišta se nalaze na lokacijama na kojima je trebao niknuti pompozno najavljivani, ali dosad neostvareni projekt Brač Medical City.

Stotine milijuna eura

Kuščević je 2015. izmijenio prostorni plan uređenja općine Nerežišća, a kao ključan razlog za izmjene navodio se projekt Brač Medical City, veliki zdravstveni kompleks na bračkoj Vidovoj gori, koji je, prema Lovrinim istupima u medijima, trebao donijeti milijune eura i otvoriti stotine radnih mjesta. Priča počinje 2011. Švicarski fond Verica Trust AG navodno je odlučio uložiti stotine milijuna eura u gradnju medicinsko-turističkog kompleksa koji bi se rasprostirao na milijun četvornih metara Vidove gore, a uključivao bi specijalističke centre, hotele A-kategorije, urbane vile, wellness, sportske terene itd. U Nerežišćima su kupljene stotine tisuća kvadrata zemljišta od domaćeg stanovništva, projekt je prezentiran u Saboru, a Lovro je godinama najavljivao izmjenu prostornog plana kako bi se krenulo s radovima. Spominje se i nekakav sinkrotron, čudesni stroj koji bi trebao liječiti ljude od raka.

Ovdje na scenu stupa Željko Holik.

Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Gradnja na Vidovoj gori

U 2013. hrvatska delegacija s Kuščevićem posjećuje Bečko Novo Mjesto kako bi se upoznali s vodećim ljudima projekta kakav bi se trebao graditi i u Nerežišćima.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, gostovanje je ostvareno posredovanjem tvrtke Medis Investments iz Splita, koja je bila pod upravljanjem Verica Trust AG-a, istoga fonda koji je trebao uložiti u megaprojekt na Braču. Direktor te tvrtke bio je Željko Holik. U lipnju 2015., nekoliko mjeseci prije izmjena prostornog plana Nerežišća, investitori zaista dolaze na Brač. Vodiči su im upravo Kuščević i Holik, koji se hvali zemljištem od 60 hektara koje je sad, kako navodi, u vlasništvu grupacije Croatia Land Holding.

Prolazi prosinac 2015. Prostorni plan je izmijenjen i omogućena je gradnja na Vidovoj gori. Usput je Lovri omogućeno da umjesto štale podigne kuću i “zaboravi” je uvesti u katastar. Brač Medical City se do danas nije pomaknuo s mrtve točke. Ali zato Holik jest.

Željko Holik bio je direktor tvrtki Aesculus, Medis Investments i Impunitus iz Splita. Sve ove firme su s vremenom brisane iz sudskog registra i pripajane jedna drugoj.

U ovim firmama 100 posto udjela držale su tvrtke Croatia Land Holdings. Jedna je s Malte, a druga s Kariba. Povezuje ih i ime Wilhelmus Adrianus Woestenburg, koji je s Holikom dijelio funkciju direktora, kao i sjedište u istoj ulici - Mihovilova širina u Splitu.

Naposljetku, pripojene su tvrtki Perago iz Splita, koja i danas postoji. I njoj je sjedište u Mihovilovoj širini 13, a direktor joj je Wilhelmus Adrianus Woestenburg. Osnivač tvrtke je CLH Malta, a Holik je bio član uprave od 2015. do 2017.

Projekt Brač Medical City

Perago je danas, kako je Indexu potvrdio načelnik Nerežišća, investitor projekta i jedini vlasnik zemljišta planiranog za gradnju Brač Medical Cityja. A vlasnik Peraga je - CLH Malta. Načelnik Nerežišća Svemir Obilinović za Index je otkrio kako je “Općinsko vijeće Općine Nerežišća 2015. godine usvojilo II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća te Urbanistički plan uređenja Općine Nerežišća - Pleternik, Jerkovica i Prajca”, gdje se, kako je precizirao Obilinović, i planira realizirati “projekt zdravstvenog turizma Brač Medical City”.

Pretraživanjem zemljišnika otkrili smo kako su vlasnici zemljišta na ovim lokacijama, na kojima se navodno trebao graditi Lovrin megaprojekt, tvrtke koje su naknadno pripojene tvrtki Perago. U tim tvrtkama direktor, odnosno član uprave, bio je Željko Holik, današnji glavni savjetnik ministra uprave Lovre Kuščevića. Na zemljištima je omogućena gradnja zasad nepostojećeg Brač Medical Cityja zahvaljujući izmjenama prostornog plana Nerežišća, koje je potpisao tadašnji načelnik Lovro Kuščević. Čak i ako se ovaj megaprojekt nikad ne izgradi, ova vrijedna zemljišta svejedno ostaju u vlasništvu navedenih tvrtki.

Na internetu se može pronaći i stranica navodne tvrtke Croatian land. Kao adresa tvrtke navedena je već poznata Mihovilova širina 13, a ako pokušate potražiti istaknuti broj telefona u imeniku, izbacit će vam također poznati Perago d.o.o. Inače, Croatian land među svojim projektima predstavlja i poljoprivredna zemljišta u Nerežišćima namijenjena prodaji. Uz listu zemljišta stoji i napomena kako je moguća gradnja stambenih kuća koje ne smiju premašiti 100 četvornih metara, a koje mogu imati podrum, prizemlje, prvi kat i strmi krov. Uz stambene zgrade postoji i obveza gradnje poljoprivredne zgrade, (štale, op.a.), navodi se u napomeni.

Holik je u 'Panama papersima'

Ako potražite ime Željka Holika, jedan od rezultata bit će i onaj iz baze Panama Papersa. Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara objavio je u 2016. bazu informacija o “Panamskim dokumentima” povezanim s oko 214.000 offshore računa. Holik se ovdje pojavljuje kao osoba povezana s tvrtkom Adam Holding, koja je vezana za Wilhelmusa Adrianusa Wofstenburga, sadašnjeg direktora Peraga i bivšeg direktora Impunitusa i Aescelusa.

Glasnogovornica Ministarstva uprave potvrdila nam je kako je Željko Holik imenovan za glavnog savjetnika Lovre Kuščevića u ožujku 2018. godine.

Poslali smo upit ministarstvu i zamolili Kuščevića da nam pojasni je li izmjenama prostornog plana pogodovao svom današnjem glavnom savjetniku Holiku. Do zaključenja ovog članka nismo dobili odgovor. Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš kaže da je upoznata s pokušajem gradnje na Braču, ali da je s formalne strane sve bilo u skladu s procedurom i zakonom.

Bar što se tiče promjene plana.

Zapelo je. A tko će to platiti?

Mrak Taritaš kaže da su prvo s Brača tražili novu zdravstvenoturističku zonu, ali to nije bilo moguće jer tad i nisu postojale zone za zdravstveni turizam. Pa je trebalo prenamijeniti u turističku. Ali i tu je bio problem. Postojao je već niz takvih zona na otoku koje su prazne. Zato je izmijenjen prvo županijski plan pa onda i općinski.

- I tada su zadovoljili sve proceduralne uvjete koje nadgleda ministarstvo. Uobičajeni problem s takvim planovima je što se svašta može predvidjeti, ali obično zapne na tome kako dovesti struju, odvodnju, vodu, ceste i tko će to platiti - kaže Mrak Taritaš. Ona napominje i drugu stvar u Kuščevićevim prenamjenama i akrobacijama, a tiče se također izmjena prostornog plana iz 2015. godine kojim je omogućena i gradnja projekta Brač Medical City. Istim tim izmjenama je omogućeno i da Kuščevićeva štala koja je nikla na negrađevinskom zemljištu postane kuća. Ministar Kuščević se i jučer pravdao govoreći da je sve radio po zakonu. No bivša ministrica, koja je cijelu karijeru i prije ulaska u politiku provela baveći se prostornim planiranjem, kaže da je ta izmjena nezakonita. Odredba kojom je štala postala kuća donesena izvan redovne procedure, kad je plan već gotov. To su nazvali “ispravak greške”.

- To nije ispravak greške i definitivno nije po zakonu. Ispravak greške je kad se napravi tipfeler ili nešto slično. Ovo je suštinska i važna promjena. Pa u Zagrebu su zbog iste stvari pokrenuti postupci protiv odgovornih – kaže Mrak Taritaš.

Još uvijek nema čudesnog stroja



Synchrotron, kako pojašnjavaju stručnjaci, pripada generaciji ciklotrona - najmodernijih aparata za zračenje oboljelih od raka.

Za razliku od konvencionalnih uređaja, koji osim bolesnog, uništavaju i zdravo tkivo, ciklotronima se vrlo precizno napada samo tumore.



- Riječ je o uređaju 4D tehnologije s mogućnošću ciljanog, preciznog zračenja. Predstavlja velik korak naprijed u odnosu na tehnologiju 90-ih, koju, uz vrlo rijetke iznimke, koriste zdravstvene ustanove u Hrvatskoj. Vani je drugačije jer sam radio u jednoj maloj bolnici u Škotskoj, koja je imala čak dva uređaja iz te generacije - pojašnjava prof. dr. sc. Fedor Šantek, šef Odjela radioterapije u KBC-u Zagreb te profesor onkologije i radioterapije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Kako navodi, uređaje iz grupe ciklotrona ima samo jedna, privatna klinika u Hrvatskoj.



U Wiener Neustadtu, 60-ak kilometara od Beča, nalazi se klinika MedAustron, koja koristi ovakvu, najmoderniju tehnologiju onkološkog zračenja. Kako pojašnjavaju u toj klinici, riječ je o optimalnoj terapiji protiv tumora koji pogađaju osjetljivije organe - mozak, oči, jetru ili pluća, i terapiji najpogodnijoj za liječenje djece i adolescenata. Ovo čudo tehnologije poslužilo je kao izgovor za izmjene prostornog plana u općini Nerežišća, pomoću kojih je i Lovro na mjestu štale sagradio kuću u kojoj živi dok turistima iznajmljuje vilu s bazenom.



Studeni 2009. Kuščevićeva supruga Zorana kupuje i zadnje zemljište uz ulicu u kojoj je inače i vila obitelji. Ukupno je kupilla 4519 kvadrata, na kojima nije dopuštena gradnja, za tek 60.000 kuna. Najjeftiniju parcelu platila je 10.000 kuna.



Kolovoz 2011. Usvojene su izmjene prostornog plana Nerežišća kojima suprugino zemljište postaje građevinsko. Kuščević se izuzeo od odlučivanja jer je supruga tražila prenamjenu. Odluku je donijelo vijeće s HDZ-om u većini.



Listopad 2011. Na svojem zemljištu od 2648 kvadrata Kuščević traži i dobiva dozvolu da napravi štalu. Zemljište je poljoprivredno, pa se na njemu mogu graditi samo takvi objekti za držanje stoke. Kaže: “Imao sam 11 koka hrvatica”.



Prosinac 2015. Načelnik Kuščević predlaže ispravku greške u planu kako bi se svi objekti za stoku mogli prenamijeniti ako su i na negrađevnom zemljištu ukoliko su udaljeni manje od 200 metara od kuća. A to je i njegova štala.



Svibanj 2018. Manje od pola prenamijenjenog zemljišta supruga prodaje za 1,5 milijuna kuna i na njemu niču tri vile. Ostala joj je zemlja vrijedna 1,3 mil. Na mjestu štale Kuščević je napravio novu kuću. Sad vrijedi 500.000 kn sa zemljom.