'NE ZNA O ČEMU GOVORI'

Peskov: Izjave glavnog tajnika NATO-a Ruttea o ratu s Rusijom su neodgovorne

Piše HINA.,
Foto: Ramil Sitdikov

Kremlj je u nedjelju izjavio da su izjave glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea o pripremama za rat s Rusijom neodgovorne i da pokazuju da on zapravo ne razumije razaranje koje je prouzročio Drugi svjetski rat

Rutte je u govoru u Berlinu u četvrtak rekao da bi NATO trebao biti "spreman na razmjere rata koje su naši djedovi i pradjedovi ili prapradjedovi pretrpjeli" i ustvrdio da smo "mi sljedeća meta Rusije".

Kremlj je više puta odbacio tvrdnje NATO-a i nekih europskih čelnika da planira napasti članicu NATO-a kao "besmislicu" koju europski čelnici koriste za rasplamsavanje antiruske histerije.

- Ovo se čini kao izjava predstavnika generacije koja je uspjela zaboraviti kakav je zapravo bio Drugi svjetski rat - rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinaru državne televizije Pavelu Zarubinu.

- Oni nemaju razumijevanja, a nažalost, gospodin Rutte, dajući tako neodgovorne izjave, jednostavno ne razumije o čemu govori - ustvrdio je.

