Kutleša u božićnoj poruci: Mir se ne gradi na zaboravu, nego na istini, pravdi i ljubavi

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uputio je svoju božićnu poruku pod naslovom "Na zemlji mir ljudima", istaknuvši kako u vremenu obilježenom ranama podjela, rata i nesigurnosti, poziv na mir odzvanja snažnije no ikad. Naglasio je kako se istinski mir ne može postići samo diplomatskim nastojanjima, već iskrenim obraćenjem srca i obnovom odnosa, utemeljenima na četiri stupa: istini, pravdi, ljubavi i slobodi.

U poruci objavljenoj uoči najradosnijeg kršćanskog blagdana, nadbiskup je podsjetio da Božić nije tek idilična uspomena na davni događaj, već "živi događaj Božjega dolaska k nama" koji otvara put budućnosti. Povezujući slavlje s nadolazećom Jubilejskom godinom i 1100. obljetnicom hrvatskoga kraljevstva, poručio je kako smo svjesni da je put mira često bio težak i skupo plaćen.

Četiri stupa za obnovljenu budućnost

Nadbiskup se u svojoj središnjoj poruci pozvao na encikliku svetog pape Ivana XXIII. Pacem in terris, koja kao temelje mira navodi istinu, pravdu, ljubav i slobodu.

"Bez istine nema povjerenja, bez pravde nema mira, bez ljubavi nema zajedništva, bez slobode nema dostojanstva osobe", istaknuo je Kutleša, pozvavši da te riječi prestanu biti samo pojmovi i postanu "program našega života i obnovljene hrvatske budućnosti".

Govoreći o "miru u istini", naglasio je kako se on ne može graditi na neistini, zaboravu ili iskrivljavanju stvarnosti. Temelj mu je, kaže, duboko poštovanje prema svakom ljudskom životu, od začeća do prirodne smrti. Za hrvatsko društvo, živjeti u istini znači "hrabro gledati na vlastitu povijest", priznati dobro, ali se i ne bojati priznati rane, nepravde i zločine, "bez obzira s koje strane dolazili". Istina, poručuje, ne služi optuživanju, nego oslobođenju.

Pravednost koja štiti najslabije

Mir bez pravde, upozorio je nadbiskup, samo je krhka iluzija. U hrvatskoj stvarnosti, pravda znači pravedne radne odnose, poštenu plaću, transparentnost u upravljanju javnim dobrima i brigu za siromašne, bolesne i marginalizirane. "Ne može se istinski slaviti Božić, a zatvarati oči pred obiteljima koje žive u oskudici, pred mladima koji odlaze tražiti budućnost drugdje jer ne vide pravednu priliku ovdje, pred starijima prepuštenima samoći", rekao je, dodavši kako pravda traži institucije koje štite najslabije, a ne najmoćnije.

Istaknuo je i nužnost suočavanja s ranama iz prošlosti, poput nedostojno pokopanih žrtava i neistraženih zločina, naglasivši kako je dužnost države i društva osigurati svakom čovjeku dostojanstven spomen.

Snaga ljubavi i odgovorne slobode

Istina i pravda, napomenuo je Kutleša, bez ljubavi mogu postati hladne. Upravo je ljubav snaga koja razbija zidove neprijateljstva, a ona započinje u obitelji - "u strpljivu slušanju, u opraštanju, u spremnosti žrtvovati se za dobro onih s kojima živimo". Pozvao je da Božić bude trenutak za pomirenje u obiteljima i župnim zajednicama, ali i u javnom prostoru, gdje riječi često postaju oružje. Kršćanin je, kaže, pozvan suzdržati se od hranjenja podjela i pretvaranja društvenih mreža u bojno polje.

Na kraju, u poruci o "miru u slobodi", nadbiskup je poručio kako sloboda nije mogućnost činiti što se želi, već sposobnost činiti dobro. Nakon više od tri desetljeća neovisnosti, sloboda za hrvatsko društvo znači puno više od političke samostalnosti – ona podrazumijeva slobodu savjesti, slobodu medija koji služe istini te slobodu obitelji da odgajaju djecu u skladu s vlastitim uvjerenjima.

U zaključku svoje čestitke, nadbiskup Kutleša pozvao je vjernike da dopuste Kristu da obnovi sve ono što je u društvu oštećeno grijehom i što je oduzelo mir. Pozvao je na pružanje ruke pomirenja i prestanak korištenja prošlosti kao oružja u međusobnim borbama.

"Svim vjernicima, svim ljudima dobre volje u našoj domovini i u svijetu želim da ovoga Božića iskuse mir koji anđeli naviještaju: mir u srcu, mir u obitelji, mir u društvu, mir među narodima", zaključio je zagrebački nadbiskup.

