Kvar usred radova! Pokvario se bager koji ruši dio Vjesnika

Tijekom cijelog današnjeg dana, bager s rukom 52 metara koji je trebao uklanjati sjeverni dio Vjesnika se pokvario, javlja portal Danas te dodaje kako se vjerojatno radi o mehaničkom kvaru dizalice.

Nakon kvara, postavlja se pitanje hoće li se podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoriti po planu večeras od 20 sati nakon što je zatvoren od četvrtka ujutro.

Više informacija bit će dostupno nakon što se oglasi Ministarstvo graditeljstva.

