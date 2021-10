Ministri zdravstva zemalja EU-a u utorak su se na neformalnom zasjedanju u Sloveniji informirali o gradnji otporne zdravstvene unije u EU-u, kako bi Unija odgovorila na buduće zdravstvene izazove, a o trenutnom stanju pandemije covida-19 obavijestila ih je europska povjerenica za zdravlje Stella Kyriakides.

Europska stretegija nabave cjepiva i cijepljenja omogućila je uspjeh bez presedana, pri čemu su ključni bili suradnja članica i pokazana solidarnost, kazala je europska povjerenica nakon sastanka koji je održan u hibridnom obliku i na "daljinu", na kraćoj konferenciji za novinare na kojoj je bio i slovenski ministar zdravstva Janez Poklukar.

Pokazali smo suradnju i solidarnost, što se pokazalo ključnim i isplatilo se, kazala je Kyriakides. Uspjeh se po njenim riječima pokazao u tome što je do sada u EU-u cijepljeno 75 posto odraslih osoba. No potreban nam je i veći postotak procijepljenosti i to posvuda, to je bila moja glavna poruka, dodala je.

Cijepiti, cijepiti i cijepiti, potrebno je broj cijepljenih povećati i to je danas bila moja glavna poruka, rekla je Kyriakides, dodavši da je oštar podsjetnik kako je to točno stanje u nekim članicama koje se susreću s velikim porastom infekcija i velikim pritiskom na bolničke sustave.

Sada riskiramo pandemiju necijepljenih ako odmah ne krenemo u akciju da dosegnemo one koji oklijevaju da se cijepe i one najranjivije, kazala je Kyriakides.

To se mora osigurati odmah jer u mnogim društvima dolazi do otvaranja, a dodatnu prijetnju sada pred zimu predstavlja i gripa.

Kako bi se postiglo da se strategija cijepljenja i kontroliranja pandemije, te povratka u normalan život osigura na globalnoj razini, potrebna je i solidarnost, pa je i na današnjem neformalnom zasjedanju ministara zdravstva dato jasno obećanje da će EU državama izvan EU-a do sredine iduće godine donirati 500 milijuna doza cjepiva protiv covida-19, od čega 250 milijuna prije kraja ove godine.

Solidarnost se isplati, a nijedna doza ne smije propasti, upozorila je europska povjerenica.

Cijepljenje nudi najbolju zaštitu od infekcije, gubitka života i dugotrajnih posljedica bolesti, ono je najbolji način da se pandemija završi i da dođe do povratka normalnom životu, kazala je Kyriakides.

Slovenski ministar Poklukar kazao je da je pandemija razotkrila slabe točke zdravstvenih sistema, pomanjkanje lijekova i zdravstvenog osoblja, ali i nedovoljne proizvodne kapacitete u Europskoj uniji za proizvodnju cjepiva, lijekova i zaštitne opreme, što treba promijeniti kako bi se moglo odgovoriti na moguće slične izazove u budućnosti.

"Želio bih da nađemo rješenja, kako bolje prenositi iskustva i znanje između država članica", kazao je Poklukar, dodavši i to da je pandemija posebno pogodila najranjivije društvene skupine.