Labin u crnom: 'Ljubav prema Adnanu nikada neće nestati...'

Labinština se u utorak oprostila od dvojice mladića koji su poginuli u sudaru u subotu u mjestu Zagore - Adnana Čolovića (22) i Daria Jurišića (20).

Posljednji put oprostila se od Adnana i njegova zaručnica Gloria i to putem pisma kojeg je objavio Glas Istre.

Pismo prenosimo u cijelosti.

Da vam sad počnem pričati o njemu ne bih stala do sutra... Nema dečka njegovih godina koji je toliko dobar, drag, pošten, iskren, hrabar, uvijek je nasmijavao svih oko sebe. Volio je biti aktivan, ne gubiti dane bezveze. Stalno mu se putovalo. Najviše voli Veneciju. Obožava našeg psa. Jedan dan da ga ne bi vidio i odmah mu taj dan nije bio dobar. Jako je bio povezan sa svojim bratom, kojeg je volio više od života. Pošto je mlađi od njega, uvijek je govorio da će od njega napraviti čovjeka. A što se tiče mene, ovo su mi bile najljepše godine života. Nitko se nikada nije ponašao prema meni kao što je on. Držao me kao kap vode na dlanu. Uvijek se brinuo za mene i stalno mi je, iz dana u dan, ponavljao kako me voli i kako će se uvijek truditi da budem sretna i voljena. I to i jesam, zbog njega.

Imalo smo snove, planove za budućnost, trudili smo se. Voljeli smo se najviše, baš kao da smo znali da nemamo puno vremena... Neka mu je laka zemlja i neka počiva u miru. Bar ima prijatelja gore i nije sam.

Što se tiče Daria... Jedan jako dragi i kulturan dečko. Voljela sam ga kao brata. Svaki dan je bio kod nas. Kuhala sam mu, večerao je s nama barem dva puta tjedno. Znali su po cijeli dan sjediti vani na terasi i igrati karte. Uvijek sam ih zezala da su kao penzići. Čak su bili pecati ribe prije tjedan dana.

Volim ih oboje jako. Nadam se da će me paziti od gore. A moja ljubav prema Adnanu nikad neće nestati...

Podsjetimo, mladići su u subotu automobilom uletjeli u desni oštri zavoj i izravno udarili u prednji lijevi dio autobusa Brioni Pula. Uzrok nesreće je najvjerojatnije neprilagođena brzina. Iz, vjeruje se, istih razloga, na njih je naletio i motociklist koji je prevezen u bolnicu zbog natučenih rebara. Putnici i vozač autobusa u nesreći nisu ozlijeđeni.