U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata među 313 testiranih osoba covid je potvrđen u njih 129, u Ogulinu je od posljedica covida umrla jedna žena, a županijski ZZJZ zbog pritiska na testiranje uvodi u laboratoriju drugu smjenu, priopćio je u srijedu Stožer civilne zaštite.

Odlukom Stožera civilne zaštite, u županijski Zavod za javno zdravstvo (ZZJZ) vraća se druga smjena u dijagnostički laboratorij zbog povećanog pritiska na testiranje, to jest kako bi se, kako je za Hinu rekla načelnica tog stožera Vesna Hajsan Dolinar, što više skratilo vrijeme od pojave simptoma do testiranja.

Do sada je županijski Zavod za javno zdravstvo na dan obrađivao po 300 uzoraka, od kojih do 175 s drive-ina, a ostalo iz domova zdravlja i ustanova socijalne skrbi. Od 2. studenoga na drive-inu uzimat će se do 250 uzoraka, a ostalo prema potrebi sustava zdravstva i socijale.

Načelnica Hajsan Dolinar rekla je da je veliki udio pozitivnih među testiranima zato što sada na testiranje dolaze uglavnom ljudi sa simptomima, štoviše znatan je broj onih kojima je već brzim antigenskim testom nalaz bio pozitivan. Sada je, rekla je, bitno manje ljudi na testiranje dolazi radi putovanja jer oni zbog procijepljenosti uglavnom već imaju covid potvrde.

Načelnica je poduprla odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite da se ovih dana pređe na online nastavu jer je danas, primjerice, u Karlovačkoj županiji 20 novooboljelih među školskom djecom.

“S njima imamo 108 pozitivne djece i odluka Stožera je dobra jer će djeca moći biti deset dana kod kuće, što će smanjiti broj pozitivne djece”, rekla je Hajsan Dolinar i podsjetila da se sličnim planom na prijelazu prošle na ovu godinu postiglo “drastično smanjenje broja novozaraženih”.

Od 129 novooboljelih osoba 80 ih je iz Karlovca, po deset imaju Ogulin i Duga Resa, po šest Barilović i Draganić, četiri Generalski Stol, Ozalj i Slunj po tri novooboljele osobe, Josipdol dvije i po jednu Netretić, Plaški, Tounj, Vojnić i Žakanje.

U bolnici se liječi 54 ljudi, od kojih je na respiratoru deset. Samo u posljednja 24 sata hospitalizirano je 13 osoba.

U Karlovačkoj županiji dosad je od covida-19 oboljela 17.421 osoba, a umrle su 554 osobe.