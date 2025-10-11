NOVI EXPRESS Mi smo, ukratko, vrlo, vrlo licemjerno društvo, a ta se osobina jasno vidi i kroz aferu Playboy, investigaciju 24sata iz koje se vidi da je akvizicija Domovinskog pokreta Vlatka Vukelić lagala na sudu
OD PLAYBOYA DO DP-A PLUS+
Lagala je da se nije slikala gola. Tko će joj vjerovati kad s Penavom dođe do nekih otkrića
Čitanje članka: 5 min
U Hrvatskoj film “Skidajte se do kraja” nikad ne biste mogli snimiti! Ovdje se, naime, nitko ne skida do kraja - svi se rađaju, žive i umiru sa smokvinim listom, bezgrešna začeća su svakodnevica, s ustaštvom se “koketira” ili “očijuka”, možda flertuje, ali nitko s njim nema zakonitu vezu, osim dva-tri lakrdijaša… Duplerice su čedne, starlete rukama prekrivaju grudi i međunožje, nema pornoindustrije, ali glumica koja se odjevena prošeće kroz cjelovečernji film može kod Milanovića po odličje ili u Vatikan na kanonizaciju, jer se takva čuda rijetko dese.
