'Lako je pričati. Treba ući u tu vatru i ugasiti je. Oni su heroji'

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević je na sjednici Vlade, nakon što je obišao sve požare koji su buknuli u Splitu te Pelješcu, istaknuo kako je situacija posljednja dva dana bila iznimno složena i ozbiljna. Dodao je kako su svi požari lokalizirani te čestitao svima koji su sudjelovali u obrani gradova i kuća, pomaganju stanovnicima.

Foto: Ive Trojanovic/PIXSELL

- Ima oštećenja imovine, vinograda, maslinika, četiri kuće su nagorene. Treba vidjeti sa pozicije Županije i Vlade što se može napraviti. Zamolio bih da se što prije Metkoviću iz robnih zaliha da vatrogasno vozilo - poručio je Krstičević.

Naglasio je kako je sustav Domovinske sigurnosti brend ove Vlade.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Kad vidimo ove požare i menadžment u požarima, sustav Domovinske sigurnosti koji je brend ove Vlade, se potvrđuje. To je to zajedništvo, solidarnost, sve sastavnice sustava; vatrogasci, policijaci, vojnici, sigurnosni obaviještajni sustav, HGSS, Grad, Županija, Općina, ostala ministarsva, upravljanje, krizni stožer... Mislim da se nosimo sa time i moram pohvaliti sve te ljude na terenu - vatrogasce, stvarno ljudi daju sve od sebe, vojska je uvijek spremna pomoći , policija na terenu, Crveni križ, mediciina.. Ogroman napor, velika pohvala - poručio je ministar naglasivši koliko su vatrogasci naši heroji.

Foto: Ive Trojanovic/PIXSELL

- Kad vidite da to gori, lako je pričati, treba to ugasiti, ući u tu vatru. Kanaderi, piloti, ma to su svi naši heroji. Danas je tamo 500 vatrogasaca u smjeni, 150 policajaca - istaknuo je dodavši kako su i mještani ključ koncepta Domovinske sigurnosti.

Foto: Ive Trojanovic/PIXSELL

- Želimo da ljudi brane svoj dom, imaju odgovornost, Jasno da država ima najveću odgovornost u zaštiti, ali moraju ljudi gledati oko kuće, radi li hidrant... Ali mislim da smo na dobrom putu, nema Hvala Bogu ljudskih žrtava - istaknuo je naglasivši kako je idućih 15, 20 dana potreban oprez.

Foto: Ive Trojanovic/PIXSELL

- Stanje je zadovoljavajuće, ali oprez. Moramo pratiti, gledati, mi ćemo iz zraka gledati, ključ je brzina - zaključio je.