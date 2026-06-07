Obavijesti

News

Komentari 1
TRI KLJUČNA PITANJA PLUS+

Lako je tako! HDZ u izbore ulazi kao da nogometnu utakmicu počinjete se prednošću 3-0!

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Lako je tako! HDZ u izbore ulazi kao da nogometnu utakmicu počinjete se prednošću 3-0!
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

I mitska tri pitanja iz našeg Expressa zaslužuju godišnji. Ali prije toga nudimo odgovore koji otkrivaju kakvo se ljeto ove 2026. može očekivati, što ćemo propustiti, ali i čemu ćemo svjedočiti na hrvatskoj vrelini...

Iduća tri tjedna tri pitanja na ovom će prostoru ustupiti mjesto nekom drugom sadržaju - lipe cvatu, miriše cvijeće, autori vape za odmorom, pa smo odlučili tri pitanja postaviti baš njima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Penava provocira, ali Plenković sprema protuudar: Smislio je akciju 3+5 zastupnika dijaspore!
NOVA HDZ-OVA IDEJA

Penava provocira, ali Plenković sprema protuudar: Smislio je akciju 3+5 zastupnika dijaspore!

Po novom prijedlogu, po jedan zastupnik birao bi se na svakom kontinentu gdje imamo dijasporu, dok bi dva mandata bila namijenjena Hrvatima u BiH, donosi novi broj tjednika Express
Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju
STRAŠNE SCENE

Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju

Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja...
PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru
JEDAN ZAVRŠIO NA KROVU

PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru

Strašna prometna nesreća koja se danas oko 12.25 sati dogodila na sjevernoj obilaznici Virovitice odnijela je četiri života, a fotografije s mjesta tragedije svjedoče o silini sudara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026