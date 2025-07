Lakoća uzimanja javnog novca i lakoća pravdanja političara

Nevjerojatna je lakoća kojom su dobro plaćeni političari i ostali dužnosnici spremni uzeti neki dodatni novac unatoč visokim plaćama, a još je nevjerojatnija lakoća kojom su se spremni pravdati. Već smo imali ono klasično “sve je po zakonu”. A sad, kad smo otkrili slučaj nove grebatorice koja je evidentno prekršila zakon, ona se pravda govoreći “sve je po ugovoru”. Već godinama je odredba Zakona o sprečavanju sukoba interesa jasna: onaj tko je na dužnosničkoj poziciji, baš zato što ima visoku plaću, ne može uzimati nikakve druge naknade. Bilo to članstvo u nekim drugim državnim tijelima, bile to “radničke” naknade poput regresa, božićnice ili dara za djecu. Unatoč tome, Silvija Žužul, HDZ-ova članica uprave Narodnih novina, gotovo cijeli svoj mandat primala je te naknade. No iako je pravnica, pravda se da je na to imala pravo prema ugovoru. A zakon je iznad svakog ugovora, odnosno sve što piše u ugovoru, a nije u skladu sa zakonom, ništetno je. Mogla je tražiti obustavu isplata kao njena kolegica u upravi i tako ne prekršiti zakon, ali nije to učinila. Nije ni tražila mišljenje Povjerenstva ako je bila u dvojbi jer je znala da bi odgovor bio kako ih ne može primati. Pa je tako na dobru plaću, trenutačno 3950 eura neto, primala dodatni novac na koji nema pravo. Dok ide, ide.

