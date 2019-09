Lalovac: 'Novaca za mirovine još imamo četiri do pet godina'

Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava da unatoč popuštanju vlade pred 700.000 potpisa sindikata, stanje mirovinskog sustava je zabrinjavajuće iako se slaže da ljudi ne mogu raditi do 67 godine.

- Prvo su rekli da će biti lom, i sad umjesto da kažu da su krivo izračunali, mi još uvijek ništa ne znamo osim toga da se sve to prihvaća - rekao je Lalovac gostujući na N1.

- Raditi do 67 godina, to su priče, ali na tržištu to ne stoji. Ljudi najbolje od sebe daju u tridesetim, četrdesetim i pedesetim godinama. Radnici koji rade na istoku, u istočnim zemljama Europe, doslovno se “izraubaju” na poslu. I zamislite sad kad još čovjeku kažete da mora raditi do 67. i da će dobiti 20 posto od zadnje dvije tri godine - dodao je. No i za vrijeme Kukuriku vlade u kojoj je on bio ministar isto su odustajali od dijelova mirovinske reforme kada su se građani pobunili. Naime, htjeli su prebacivati sredstva iz drugoga u prvi mirovinski stup. Lalovac danas ističe da novca za mirovine imamo još četiri do pet godina te nastavlja:

- Ako se dogodi prva sljedeća kriza, morat ćemo dobro zbrojiti sve stavke i vidjeti kakvo je stanje - kaže Lalovac.

U ponedjeljak će se u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava sastati sindikati i poslodavci gdje će s ministrom Josipom Aladrovićem razgovarati o izmjenama šest ‘radno-mirovinskih’ zakona kojima se želi regulirati mogućnost ostanka u svijetu rada i nakon 65. godine, nakon čega se otvara e-savjetovanje s građanima.

Riječ je o izmjenama Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o odgoju i obrazovanju te Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Vlada ih mijenja jer je popustila pred sindikalnim zahtjevima da se u mirovinu ne ide sa 67 godina. Plan je da se ti zakoni na vladi nađu u prvoj polovici listopada kako bi stupili na snagu početkom 2020.