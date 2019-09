'Referendum je samo sredstvo, čekamo da vidimo što će biti'

Sindikalne središnjice Matica hrvatskih sindikata (MHS), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) održavaju konferenciju za novinare o namjeri Vlade da u potpunosti prihvati izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju sadržane u referendumskom pitanju inicijative ''67 je previše".

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković pristao je na zahtjeve sindikata okupljenih u inicijativu "67 je previše", no prva reakcija iz sindikata bila je da oni i dalje očekuju referendum, iako su iznenađeni odlukom premijera.

Javnosti se obraćaju Vilim Ribić (MHS) i Krešimir Sever (NHS) te izvršna tajnica za socijalni dijalog i javne politike SSSH Ana Milićević Pezelj.

- Kada je pitanje referendum da ili ne, svjesni smo da referendum nije cilj, nego sredstvo. Ono što mi možemo pojednostavljeno reći je da ako se zakon usvoji, da je sindikalni cilj postignut, ali ne i građanski. Naša je pozicija da građani imaju pravo reći što smatraju proračunskim prioritetom, a na ovaj način im je to uskraćeno. Kad bi došlo do referenduma, to bi bio značajan smjerokaz onome što se očekuje u našem društvu, a to su izmjene zakona o referendumu, a možda i samoga Ustava - rekla je Ana Milićević Pezelj.

- Inicijativa "67 je previše" zalaže se za povratak dobi za odlazak u mirovinu na 65 godina i za umanjenje penalizacije prijevremenih mirovina, za poticanje duljeg ostanka u svijetu rada, a ne za kažnjavanje svih onih koji ne mogu ili ne žele raditi dulje od 65 godina. Zalažemo se za borbu protiv diskriminacije starijih radnika i omogućavanje svima da ostanu u svijetu rada do 65 godine starosti, a onima koji to mogu i žele, i duže. Zalažemo se za dostojanstvenu mirovinu za one koji su prisiljeni svijet rada napustiti nekoliko godina ranije zato što ne mogu više raditi ili im društvo to ne omogućuje - navodi se na njihovim službenim web-stranicama.