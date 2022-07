Lalovac o Mariću: Iznenadilo me jer je došlo u noćnim satima. Sav taj tajming je misteriozan

Iznenadilo je, pogotovo jer je došlo u noćnim satima i došlo je na pola godine. Imate rebalans, sezonu, uvođenje eura, tek smo krenuli u uvođenje eura, rekao je u Saboru Boris Lalovac o ostavci Zdravka Marića, prenosi N1.

Kaže kako je sigurno bilo pritisaka na Marića oko toga gdje se kreće i s kim se druži, ali smatra da to nije glavni razlog.

- Šest godina je jako puno na toj funkciji. Apsolutno ga razumijem, možda sam malo i subjektivan, bio sam na toj funkciji, znam kako je to teška funkcija i kako su to teški izazovi - rekao je.

- Mislim da neće u politiku, sigurno odlazi u privatni sektor za 2, 3, 4 puta veću plaću. Ministri koji su bili ispod njega su otišli na veću plaću, sigurno to utječe na čovjeka. Sigurno ide u privatni sektor ili neke međunarodne financijske institucije, sigurno će dobro nastaviti karijeru. To je težak resor, on je vrlo korektno komunicirao s oporbom, nije mu bilo lako, ali sada će biti puno teže novom ministru. Imate dugove u zdravstvu, mirovine, pritisak kako osigurati plin… Mislim da će za mladog čovjeka koji nikad nije bio na izvršnoj funkciji ovo biti izazov. Jedno je sveučilišna diploma, a drugo je ući u bitku svih bitaka na jesen. Premijer je sigurno izgubio snažan oslonac - kaže Lalovac.

- Ministar Marić je postavio vrlo visoku ljestvicu za svog nasljednika i bojim se da je neće uspjeti preskočiti - kaže.

Nada se da će biti sve dobro, ali dodaje da su cipele u koje ulazi Primorac izuzetno teške.

- On nema sto dana, nema ni deset jer rebalans mora biti spreman za jesen - kaže o onome što čeka Primorca.

- Sav taj tajming je misteriozan, to daje novu dimenziju priči. Ali ja se bavim financijama, ne ulazim u njegov osobni život - zaključuje Lalovac priču o odlasku Marića.

