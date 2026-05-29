NOĆNA DRAMA
VIDEO Lamborghini gorio u Velikoj Gorici: Vatra je zahvatila i pročelje zgrade!
Velikogorički vatrogasci noćas su imali pune ruke posla nakon što su u 2.55 dobili dojavu o otvorenom plamenu. Gorio je kontejner u blizini stambene zgrade u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz grada. Na intervenciju su izašli s dva vozila i devet vatrogasaca, piše vgdanas.
Vanjski dio zgrade oštećen je od dima s prednje i bočne strane. Gorjela je plastika, a u potpunosti je izgorio Lamborghini. Tri vozila su oštećena od dima, potvrdili su velikogorički vatrogasci.
Nitko nije ozlijeđen, a uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon policijskog očevida.
