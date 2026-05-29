Obavijesti

News

Komentari 2
NOĆNA DRAMA

VIDEO Lamborghini gorio u Velikoj Gorici: Vatra je zahvatila i pročelje zgrade!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Lamborghini gorio u Velikoj Gorici: Vatra je zahvatila i pročelje zgrade!
1
Foto: Čitatelj 24sata

Nitko nije ozlijeđen, a uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon policijskog očevida

Velikogorički vatrogasci noćas su imali pune ruke posla nakon što su u 2.55 dobili dojavu o otvorenom plamenu. Gorio je kontejner u blizini stambene zgrade u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz grada. Na intervenciju su izašli s dva vozila i devet vatrogasaca, piše vgdanas.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Velikoj Gorici VIDEO
Požar u Velikoj Gorici | Video: čitatelj/24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Vanjski dio zgrade oštećen je od dima s prednje i bočne strane. Gorjela je plastika, a u potpunosti je izgorio Lamborghini. Tri vozila su oštećena od dima, potvrdili su velikogorički vatrogasci.

Nitko nije ozlijeđen, a uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon policijskog očevida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
Imate paušalni obrt? Evo koliko ćete morati više davati državi! Jednoj grupi je porast 82 posto
DETALJAN IZRAČUN

Imate paušalni obrt? Evo koliko ćete morati više davati državi! Jednoj grupi je porast 82 posto

Od šest skupina obrta, oni koji zarađuju najmanje su najbolje i prošli jer im je Vlada odlučila ostaviti sve po starom. Ali čim se prijeđe magična granica od 19.900 eura godišnje, davanja državi progresivno rastu....
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026