LAMPIONI PRED KUĆOM UŽASA Ovdje je monstrum ubio Luku

Piše Hajrudin Merdanović,
Čitanje članka: 3 min
Pred kućom gdje je Aleksić ubio mladića, nekoliko je upaljenih lampiona

Naručio je pizzu u obližnjoj pizzeriji. Mladi Luka (19) radio je tu subotnju večer. Da zaradi džeparac. Stigao je pred kuću osuđenog ubojice, Kristijana Aleksića (50). Pozvao ga je unutra, a onda upucao iz vatrenog oružja. Aleksić se dao u bijeg. Pronašli su ga gotovo 30 sati nakon, oko 300 metara od kuće gdje je izveo stravičan zločin. 

Luka je sljedeći petak trebao u odijelu plesati na svojoj maturalnoj zabavi. Umjesto toga, njegova majka odlučila je da će upravo u tom odijelu biti pokopan. 

Dan žalosti proglašen je u utorak u Drnišu. Mladića su pokopali na groblju sv. Ivana u Badnju - Drniš. U školi se prije samog sprovoda održala emotivna komemoracija u spomen na Luku. 

Pred kućom gdje je Aleksić ubio mladića, nekoliko je upaljenih lampiona. Ulazna vrata zapečatila je policija.

Sibenik, 19.05.2026 - Policija odvodi Kristijana Aleksica na saslusanje u Drzavno odvjetnistvo Sibenik, 19.05.2026 - Policija odvodi Kristijana Aleksica na saslusanje u Drzavno odvjetnistvo
- Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, osumnjičeni 50-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je PU šibensko-kninska.

Aleksić je 1994. godine ubio ubio 22-godišnju djevojku, zbog čega je proveo 12 godina u zatvoru. 

VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'
VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'

Najteže je pogođen grad Konotop u Sumskoj oblasti. Zbog kritičnog nedostatka vozila hitne pomoći ozlijeđenieu bolnicu prevoze i autima
FOTO TUGA, SUZE I BOL Šibenik prosvjeduje zbog ubojstva Luke (19): Održali 19 minuta šutnje...
FOTO TUGA, SUZE I BOL Šibenik prosvjeduje zbog ubojstva Luke (19): Održali 19 minuta šutnje...

U Šibeniku je u utorak održan tihi prosvjed "19 minuta šutnje za Luku". Okupilo se na stotine ljudi, svih uzrasta, većinom bilo mladih, u šoku su zbog ubojstva maturanta Luke...
Luka je položio vozački i krenuo zarađivati džeparac: Predivno dijete, spremao se za maturalnu
Luka je položio vozački i krenuo zarađivati džeparac: Predivno dijete, spremao se za maturalnu

"Bio je predivno dijete, prekrasan mladić u svakom pogledu. Uljudan, pristojan, kulturan, pametan, uredan.." opisuju ubijenog Luku njegovi Drnišani...

