Naručio je pizzu u obližnjoj pizzeriji. Mladi Luka (19) radio je tu subotnju večer. Da zaradi džeparac. Stigao je pred kuću osuđenog ubojice, Kristijana Aleksića (50). Pozvao ga je unutra, a onda upucao iz vatrenog oružja. Aleksić se dao u bijeg. Pronašli su ga gotovo 30 sati nakon, oko 300 metara od kuće gdje je izveo stravičan zločin.

FOTO: Reporter 24sata na mjestu užasa

Luka je sljedeći petak trebao u odijelu plesati na svojoj maturalnoj zabavi. Umjesto toga, njegova majka odlučila je da će upravo u tom odijelu biti pokopan.

Ekskluzivni video

Pokretanje videa... VIDEO LAMPIONI PRED KUĆOM UŽASA Ovdje je monstrum ubio Luku | Video: Hajrudin Merdanović/24sata

Dan žalosti proglašen je u utorak u Drnišu. Mladića su pokopali na groblju sv. Ivana u Badnju - Drniš. U školi se prije samog sprovoda održala emotivna komemoracija u spomen na Luku.

Pred kućom gdje je Aleksić ubio mladića, nekoliko je upaljenih lampiona. Ulazna vrata zapečatila je policija.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, osumnjičeni 50-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je PU šibensko-kninska.

Aleksić je 1994. godine ubio ubio 22-godišnju djevojku, zbog čega je proveo 12 godina u zatvoru.