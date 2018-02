Lanac restorana koji prodaje piletinu ostao je bez - piletine

Restoran koji prvenstveno poslužuje piletinu u Velikoj Britaniji ostao je bez - piletine. Svjetski poznati lanac KFC našao se u neviđenim problemima nakon što je otkazao ugovor s dostavljačem Bidvest Logistics i taj posao povjerio DHL-u.

Kad su krenuli dostavljati svježu piletinu, kamioni te kompanije, zbog prometne nesreće, zapeli su na autocesti M6 na sjeveru Engleske. Stajali su tamo satima što je dovelo do kašnjenja u dostavi mesa za 900 KFC restorana diljem zemlje od kojih se više od pola moralo zatvoriti.

Dodatne probleme izazvao je i novi računalni sustav za naručivanje i dostave hrane koji je restoran prošloga tjedna implementirao.

- Imamo novog partnera za isporuke, ali oni imaju neke probleme uobičajene za nove aktere u ovom poslovanju - dostava svježe piletine u 900 objekata brze hrane u cijeloj zemlji prilično je složena stvar, objavio je KFC.

Piletini istekao rok trajanja

DHL pak za sve krivi "operativne probleme" i poručuje:

- Surađujemo s KFC-om i našim partnerima kako bismo riješili situaciju, što nam je prioritetno, te se ispričavamo za eventualne neugodnosti.

Kad su DHL-ovi kamioni napokon stigli do KFC-ovog glavnog skladišta, bilo ih je previše da bi na vrijeme iskrcali sav sadržaj. Neki su vozači morali napustiti i kamione i hranu u njima jer je prošlo maksimalnih 15 sati koliko po zakonu smiju voziti u jednoj smjeni.

Osim kamiona, ispred skladišta pojavile su se i zelene plastične kutije u koje se sada baca piletina koja mora biti uništena jer joj je istekao rok trajanja.

- Za iskrcaj tereta obično je potrebno od 15 minuta do sat i pol vremena. Oni to rade po dva sata za svaki kamion. Nikad ovako nešto nisam vidio, to je komično, kaže jedan od vozača.

Trebat će mjesec dana da ih ponovno otvore

Čelnici američkog lanca restorana stigli su u London kako bi s voditeljima britanske franšize raspravili zbog čega je došlo do problema koji ih sada stoji oko milijun funti na dan.

Procjenjuje se da će proći najmanje mjesec dana dok KFC ponovno otvori svih svojih 900 restorana u Velikoj Britaniji.

Ova dosad neviđena situacija inspirirala je korisnike Twittera koji su se svemu, po dobrom starom običaju, našalili:

